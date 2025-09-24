لا يزال زوج GBPUSD فوق مستوى 1.37 ، لكنه يتباطأ
توقفت الحركة الصاعدة لزوج GBPUSD في الأيام الأخيرة. بالنظر إلى الإطار الزمني H4 من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة توقف الحركة الصاعدة بالقرب من منطقة 1.3700....
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
يشير مستخدمو Reddit إلى أن الفضة هي واحدة من أكثر أسواق ذروة البيع ، الأمر الذي يستحق الاهتمام به. يمكن أن يأتي ارتفاع سعر الفضة من خلال زيادة ضخمة...
كان مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر يناير أفضل من المتوقع ، حيث أظهر إشارات واعدة بالتعافي الاقتصادي. وفي الوقت نفسه ، كانت معنويات المستهلكين في جامعة...
عرض على المستثمرين حزمة بيانات أمريكية لشهر ديسمبر. ارتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية أكثر من المتوقع حيث ارتفع الرقم الرئيسي إلى 1.5٪ على...
كافح البيتكوين هذا العام مع انخفاض السعر بأكثر من 30 ٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق. ومع ذلك ، يبدو أنه تمكن من إيجاد طريقة للخروج من النطاق الأخير. ارتفع...
Stellar هي واحدة من أفضل العملات الرقمية أداءً اليوم. ارتفع السعر بأكثر من 13٪ منذ إغلاق يوم أمس وتحاول تجاوز منطقة مقاومة مهمة. تقع المنطقة بين 0.3100...
كانت بيانات إجمالي الناتج المحلي الإسبانية للربع الرابع من عام 2020 مفاجأة إيجابية. وبينما كان من المتوقع انكماش بنسبة 1.5٪ على أساس ربع سنوي ، أظهرت نموًا...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.98٪ ومؤشر Dow Jones 0.99٪ وناسداك بنسبة 0.50٪. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.9٪ ، وانخفض S & P / ASX 200 بنسبة...
حظر الوسطاء الأمريكيون أمس واليوم شراء أسهم الشركات التي أصبحت مؤخرًا هدفًا لمجموعة من مستثمري Reddit. كانت هذه الشركات التي تم "بيعها على المكشوف"...
التقلب الهائل في عدد قليل من الشركات التي تم "بيعها" من قبل صناديق التحوط الكبيرة أجبرت تطبيقات تداول الأسهم على العمل. أدخلت TR Ameritrade بالأمس...
صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي طال انتظاره للربع الرابع من عام 2020 اليوم الساعة 2:30 مساءً. أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما 4.0٪...
شهدنا مؤخرًا مكاسب هائلة على عدد من الأسهم الأمريكية الصغيرة عندما اجتمع جيش من تجار التجزئة في منتديات Reddit وقرروا إحباط صناديق التحوط. يبدو أنهم يتبعون...
ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا (فلاش) بنسبة 1.0٪ على أساس سنوي في يناير ، بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في الشهر السابق وأعلى من توقعات المحللين عند زيادة بنسبة...
بدأ مؤشر داكس الألماني (DE30) جلسة اليوم بحركة هابطة قوية. انخفض المؤشر 1.6٪ بعد ساعة واحدة فقط من الجلسة الأوروبية. بالنظر إلى مخطط H4 ، يمكننا أن نرى...
ارتفع مؤشر VIX (VOLX) ، الذي يقيس التقلبات في سوق الأسهم الأمريكية ، أمس. زادت التقلبات حيث قام تجار التجزئة بضخ الأسهم الصغيرة وتسببوا في خسائر كبيرة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.57٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 2.05٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 2.61٪ ، وأغلق Russell 2000 منخفضًا بنسبة 1.91٪. انخفض مؤشر...
انخفض زوج EURUSD إلى ما دون 1.21 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر ، بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه من المحتمل أن يخفض أسعار الفائدة....
