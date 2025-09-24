انخفاض زوج EURUSD إلى ما دون 1.21 و أدنى مستوى منذ ديسمبر
انخفض زوج EURUSD إلى ما دون 1.21 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر ، بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه من المحتمل أن يخفض أسعار الفائدة....
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.91 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير ، بعد زيادة قدرها 4.35 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة مع تقديرات...
DE30 وصل مؤشر DAX الألماني (DE30) إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق في بداية العام ، لكن فشلوا المشترين في الحفاظ على الزخم الصاعد وبدأ التصحيح الهابط....
تقرير Microsoft الذي صدر أمس بعد إغلاق الجلسة كان مفاجأة إيجابية كبيرة. تمكنت الشركة من تجاوز توقعات الأرباح والإيرادات وأظهرت نموًا مرتفعًا في قطاع السحابة....
ارتفع مؤشر USGAME ، وهو مؤشر الصناعة الذي يتتبع أداء شركات الألعاب والرياضات الإلكترونية الرائدة ، بأكثر من 60٪ هذا العام. على الرغم من أن الألعاب تعد...
التركيز على التيسير الكمي لا نتوقع أي قرارات من الاحتياطي الفيدرالي اليوم - فهم يحبون الوضع الحالي. تحتاج خطة الإنفاق الكبيرة (بايدن)...
يعتبر الإعلان عن قرار لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) هو الحدث الرئيسي اليوم. سيعلن البنك المركزي الأمريكي قراره في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش وسيلي...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ ، وانخفض ناسداك وداو جونز بنسبة 0.07٪ بينما انخفض Russell 2000 بنسبة 0.62٪. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة...
نشهد حاليًا انخفاضًا حادًا في المؤشرات الأمريكية. وفقًا لأحدث المعلومات ، هناك مشاكل مع خوادم العديد من الشركات الكبرى ، بما في ذلك Google و Amazon's...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج AUDNZD. يوصي البنك ببيع الزوج بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.0850 الهدف: 1.0400 وقف...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج NZDJPY. يوصي البنك بشراء الزوج بالمستويات التالية: الصفقة: 75.08 الهدف:77.00 وقف الخسارة: 73.60 يوصي...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك CB الأمريكي إلى 89.3 في يناير ، من 88.6 في الشهر السابق ، ومقارنة بتوقعات السوق الباليغة 89.0. كان رد فعل زوج EURUSD متواضعًا...
بدأ أحد أكثر الأسابيع المهمة خلال موسم أرباح الربع الرابع من عام 2020 في وول ستريت. من بين أبرز الأحداث اليوم ، يمكن للمستثمرين العثور على تقارير أرباح...
شهدت المؤشرات الكبرى من أوروبا بداية صعبة لهذا الأسبوع. حدثت عمليات بيع قوية يوم الاثنين مما دفع مؤشر داكس للانخفاض بنسبة 1.6٪. ومع ذلك ، عادت الحالة المزاجية...
انخفض زوج EURUSD خلال الجلسة الآسيوية ولكنه تعافى في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية. بإلقاء نظرة على الرسم البياني M30 ، يمكننا أن نرى أن الزوج قد ارتد من...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.12٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.69٪ ، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.25٪. انخفضت...
على الرغم من عدم وجود بيانات اقتصادية مهمة، فقد نشهد الكثير من التقلبات في سوق الأسهم اليوم. تبين أن قراءة IFO من ألمانيا كانت أسوأ من المتوقع ، مما...
بدأت العقود الآجلة الأمريكية الأسبوع بشكل إيجابي ، ولكن بعد بدء جلسة التداول في الساعة 3:30 مساءً ، استعاد البائعون السيطرة. يعتبر Russell 2000 (US2000)...
