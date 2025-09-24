US2000 انخفض من أعلى مستوى له على الإطلاق
بدأت العقود الآجلة الأمريكية الأسبوع بشكل إيجابي ، ولكن بعد بدء جلسة التداول في الساعة 3:30 مساءً ، استعاد البائعون السيطرة. يعتبر Russell 2000 (US2000)...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع سعر سهم AMC Entertainment (AMCUS) بنسبة 40٪ قبل طرحه للسوق بعد أن جمعت أكبر سلسلة سينمائية في العالم 917 مليون دولار من حقوق الملكية والديون حيث...
بدأ المؤشر الألماني جلسة اليوم منخفضًا وتسارعت عمليات البيع في الساعات التالية. بالنظر إلى مخطط H4 ، يمكن ملاحظة أن البائعين يحاولون تجاوز مستوى الدعم...
في بداية الأسبوع ، يمكن ملاحظة حالات العزوف عن المخاطرة في أوروبا. تراجعت المؤشرات الرئيسية لألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا بنسبة 0.2-0.5٪. مع...
سجلت الذرة يوم الجمعة أكبر عمليات بيع في 17 شهرًا. ومن المثير للاهتمام أنه من الصعب الإشارة إلى عامل كان من الممكن أن يؤدي إلى مثل هذا التدهور. أيضًا ،...
ارتفع مؤشر نيكاي بنحو 0.7٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنحو 0.4٪ ، وزاد مؤشر كوسبي 2.3٪. ارتفاع المؤشرات الصينية وفقًا لتقرير رويترز...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى 4.35 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يناير ، بعد انخفاض قدره 3.24 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
توصية من بنك نورديا على زوج AUDNZD يوصي البنك ببيع الزوج بالمستويات التالية: الصفقة: 1.0756 الهدف: 1.0320 وقف الخسارة: 1.0950 يوصي...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (فلاش) إلى 59.1 في يناير من 57.1 في ديسمبر ، فوق توقعات المحللين البالغة 56.5. أشارت القراءة إلى استمرار توسع...
كانت الأسواق العالمية في حالة نفور من المخاطرة في يوم التداول الأخير من الأسبوع. تتراجع كل من الأسهم والسلع. ومن المثير للاهتمام أن الانخفاضات يمكن أن...
توقف تعافي الذهب مؤخرًا وتراجع سعر المعدن الثمين قليلاً. يمكننا أن نرى اختبارًا لمنطقة الدعم المميزة بمستوى 38.2٪ من التصحيح الهابط الأخير (منطقة 1860...
تم إصدار مؤشرات فلاش مديري المشتريات من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش و 8:30 بتوقيت جرينتش على التوالي. النقاط البارزة في التقارير: فرنسا الإنتاج:...
مر البيتكوين بفترة صعبة مؤخرًا. بدأت العملة الرقمية الأكثر شعبية في التراجع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في منطقة 42000 دولار ووصلت إلى...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.03٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.04٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.55٪ ، وخسر Russell بنسبة 0.89٪. انخفض مؤشر Nikkei...
خلال جلسة الأمس ، اخترق مؤشر DAX الألماني (DE30) خط الاتجاه الهابط المحلي ، والذي بشر بأستمرار الحركة الصاعدة. ومع ذلك ، بعد محاولة تجاوز المقاومة الرئيسية...
توصية من بنك كريدي سويس على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع) :0.9000 هدف: 0.8700 وقف...
وبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 900 ألف في الأسبوع المنتهي في 16 يناير ، ارتفاعا من 965 ألفا في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق البليغة...
ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع واتخذ نهج الانتظار والترقب بعد قرار الشهر الماضي بتوسيع برنامج...
