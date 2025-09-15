الولايات المتحدة: الأسواق تبحث عن اتجاهها بعد الانعكاس التاريخي أمس
أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (AMZN.US)، آندي جاسي، في رسالته السنوية للمساهمين الصادرة يوم الخميس، على ضرورة أن تعمل الشركة كـ"أكبر شركة ناشئة...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفعت أسهم شركة كابري هولدينجز (CPRI.US) بنسبة تقارب 5.5% قبل افتتاح السوق، بعد أن وافقت برادا على الاستحواذ على فيرساتشي مقابل 1.375 مليار دولار، وهو...
تُعدّ مجموعة CME (CME.US) وأسواق CBOE العالمية (CBOE.US) من أبرز مزودي الأدوات المالية، خاصةً للمستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة. وقد حققت أسهم كلتا...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.1%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: %2.8 مؤشر...
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل –مصدر، التي تمتلك فيها حصة 43%، استحوذت على...
في تمام الساعة 2:30 مساءً اليوم، ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس. تشير التوقعات إلى تباطؤ زخم الأسعار الشهر الماضي تماشيًا مع ضعف الطلب...
تراجعت معنويات سوق الأسهم الأوروبية بعد افتتاحية متفائلة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) بنسبة 3%، بينما ارتفع مؤشر داكس النقدي بنسبة 5.7%. تُعدّ...
أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها وقعت مع شركة سينوبك الصينية اتفاقية إطارية تمهد الطريق لتوسعة كبيرة في مجال البتروكيماويات بمصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبك...
ارتفع سعر الذهب بنحو 5.5% عن أدنى مستوى له يوم الاثنين. ورغم ارتداد عقود الذهب الآجلة عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%، إلا أن استقرار حالة الفوضى في أسواق...
النفط شهد النفط الخام تراجعًا بنسبة 20% منذ أن أعلنت الولايات المتحدة لأول مرة عن فرض رسوم جمركية انتقامية. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما...
أصدرت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSM.US) نتائجها الشهرية والربع سنوية المقدرة. وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 42% على أساس سنوي في الإيرادات في الربع...
شهدت الأسواق تقلبات حادة هذا الأسبوع، مدفوعةً بأحداثٍ جاذبةٍ دفعت الأسواق إلى التذبذب بين طرفي نقيض. وقد أدى توقف الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا،...
ارتفعت بورصة وول ستريت في نهاية جلسة الأمس بعد أن علق دونالد ترامب معظم الرسوم الجمركية الانتقامية لمدة 90 يومًا خلال المفاوضات. وحققت مؤشرات ناسداك...
أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عُقد يومي 18 و19 مارس 2025، كاشفًا عن أن المسؤولين أبقوا سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25-4.50%،...
شهدت الأسواق تقلبات شديدة، حيث تأرجح مؤشر US500 من انخفاض بنسبة 4.7% عند الافتتاح إلى ارتفاع بنسبة 3.4% قبل أن يستقر عند +7%، بينما ارتفع مؤشر US30...
أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على الدول التي اختارت التعاون ودخلت في محادثات تفاوضية مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس...
انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، وسط ضربة مزدوجة من زيادات إنتاج أوبك+ والسياسات التجارية الجديدة للرئيس ترامب التي...
تتجه السندات الأمريكية نحو تسجيل أكبر انخفاض لها منذ أزمة عام 2008. وتُلاحظ أكبر الزيادات في عوائد السندات طويلة الأجل. ويعود جزء من هذا التحول إلى تحول...
فاقت أرباح "مجموعة سليمان الحبيب" توقعات المحللين خلال العام 2024، مع استمرار نمو أعمال الشركة في كافة قطاعاتها الرئيسية، وفق البيانات المالية...
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار) ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد...
