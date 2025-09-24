الرسم البياني لليوم - Ethereum (19.01.2021)
ارتفع سعر Ethereum بنسبة 10٪ اليوم وهو أفضل عملة رقمية أداء. بإلقاء نظرة على مخطط H4 ، يمكننا أن نرى أن السعر قد اخترق مستوى المقاومة عند 1335 دولارًا...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.4٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.2٪ وكوسبي 2.6٪. وفقًا لتصريحات معدة مسبقًا ، ستخبر المرشحة لمنصب وزيرة...
انخفض سعر الغاز الطبيعي (NATGAS) إلى أقل من 2.6 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، من أعلى مستوى له مؤخرًا عند 2.75 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج AUDUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة : 0.7678 جني الأرباح: 0.7375 وقف الخسارة:...
انخفضت أسعار المعادن الثمينة بشكل حاد خلال ساعات التداول الآسيوية. مع ذلك ، بالنظر إلى مخطط الأربع ساعات ، نرى أن سعر الذهب قد ارتد وهناك فرصة لدعم التصحيح...
سيجري تنصيب الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء. ستكون قوات الأمن في حالة تأهب من أجل عدم السماح بفوضى مماثلة كما رأينا في كابيتول هيل في 6 يناير 2021. ومع ذلك،...
تعرضت الفضة وكذلك المعادن الثمينة الأخرى لخسائر فادحة خلال ساعات التداول الآسيوية. ومع ذلك ، فقد بدأوا في التعافي وتمكنوا من اختراق مستويات إغلاق يوم الجمعة...
انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1٪ تقريبًا ، وأغلق S & P / ASX 200 حوالي 0.8٪ ، وانخفض مؤشر Kospi بنسبة 2.5٪. اكتسبت المؤشرات من الصين نما الناتج المحلي...
أصدر بنك ت.د. توصية على زوج GBPJPY يوصي البنك ببيع الزوج بالمستويات التالية الصفقة (السوق):141.17 الهدف:136.00 وقف الخسارة: 143.00 يوصي...
وانخفضت ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان من 80.7 نقطة معدلة نزولاً في ديسمبر إلى 79.2 نقطة في يناير مقابل 80.0 نقطة المتوقعة. استقر مؤشر توقعات المستهلك عند...
أظهر تقرير ثقة المستهلك زيادة في توقعات التضخم خلال توقعات العام والخمس سنوات. والأهم من ذلك ، أن النظرة العامة للسنة قد ارتفعت إلى 3٪ ، مما يضع علامة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر في الساعة 2:30 بعد الظهر. تبين أن التقرير أضعف من المتوقع لكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق. النقاط...
تراجعت أسواق الأسهم في أوروبا والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تقع تحت مستوى إغلاق يوم أمس. ينظر المستثمرون إلى أهم إصدار اليوم - بيانات مبيعات التجزئة...
يتعافى مؤشر DE30 هذا الصباح بعد هبوط ليلي. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم البياني (M5) ، يمكننا أن نرى أن المؤشر قد وصل إلى مستوى المقاومة المحدد بهيكل 1:...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38٪ ، و مؤشر Dow Jones بنسبة 0.22٪ وناسداك بنسبة 0.12٪. من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 2.05٪ انخفض...
على الرغم من أن محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي الذي صدر اليوم لم يفاجئ الأسواق ، فقد انخفض زوج EURUSD بعد فترة وجيزة من هذا الحدث. أجمع أعضاء...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.965 مليون في الأسبوع المنتهي في 9 يناير ، ارتفاعا من 0.787 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات السوق بمقدار 0.780...
تعتبر إيثريوم أقوى عملة رقمية خلال جلسة اليوم ، حيث اكتسبت أكثر من 4.5٪. تتابع إيثريوم تحركات الأمس على البيتكوين، والذي اكتسبت ما يقرب من 11 ٪. وبالمقارنة...
