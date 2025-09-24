رد فعل اليورو على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي
تم نشر محضر اجتماع ديسمبر للبنك المركزي الأوروبي للتو. اتفق جميع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على أن المزيد من الدعم لا يزال مطلوبًا بسبب ارتفاع حالة...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
انتعشت العقود الآجلة للسكر مؤخرًا على خط الاتجاه الهابط طويل الأجل ، وعاد السعر اليوم إلى ما فوق 16 سنتًا للرطل الواحد ، يقترب سعر السكر من أعلى مستوى...
بدأ تداول اليوم في سوق النفط بحركة صاعدة. ومع ذلك ، فشل المشترون في تجاوز المقاومة العامة عند 53.25 دولارًا أمريكيًا ، ولوحظ انعكاس ديناميكي بعد ذلك. بالنظر...
صدر أول تقدير للنمو الاقتصادي الألماني في عام 2020 في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش. وفقًا للتقرير الصادر عن المكتب الفدرالي للإحصاء ، انكمش الاقتصاد...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.23٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.43٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.03٪ ، وانخفض Russell 2000 بنسبة 0.75٪. ارتفع مؤشر...
يستمر سعر النفط في الارتفاع الذي بدأ في أواخر أكتوبر 2020. وعلى الرغم من تدهور الوضع الوبائي حول العالم ، فقد ارتفع النفط الخام بأكثر من 50٪ عن أدنى مستوى...
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.25 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 يناير ، بعد انخفاض قدره 8.01 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة...
ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.4٪ في ديسمبر من 1.2٪ في الشهر السابق وفوق توقعات السوق عند 1.3٪. لا يزال المعدل أقل بكثير من 2.3 ٪ في...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.04٪ ، و مؤشر Dow Jones بنسبة 0.19٪ وناسداك بنسبة 0.28٪. ارتفعت مؤشرات Nikkei و S & P / ASX 200 و Kospi ، بينما...
بالنظر إلى زوج GBPUSD من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة أن السعر قد ارتد من منطقة الدعم عند 1.3445 واستمرت الحركة الصعودية اليوم. ومع ذلك ، فقد تلاشى الزخم...
الأسواق العالمية هادئة جدًا اليوم. التقلبات في أسواق العملات الرقمية محدودة أيضًا. ومع ذلك ، فإن Stellar استثناء. تتعافى العملة الرقمية من مبيعات الأمس...
ارتفع البلاتين بأكثر من 3٪ اليوم بعد اختبار مستوى دعم رئيسي عند 1000 دولار للأونصة. كما ارتفعت المعادن الصناعية والفضة ، مما يشير إلى أن الأسواق تعيد التركيز...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.66٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.29٪ وناسداك بنسبة 1.25٪. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ ، وارتفع مؤشر Nikkei...
بعد افتتاح جلسة اليوم في الولايات المتحدة ، يمكننا أن نرى انخفاضًا حادًا في سهم Twitter. خسرت الشركة ما يصل إلى 10٪ في تداول ما قبل السوق ، وهو ما يرتبط...
توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاعًا في أسعار السلع منذ فترة طويلة. في العام الماضي ، أشار البنك إلى أنه خلال العامين القادمين ، سيصل سعر النحاس إلى مستوى 9500...
سيحاول الديمقراطيون الإطاحة بترامب قبل انتهاء ولايته لن تنتهي إجراءات المساءلة قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض قد يمنع الحكم ترامب من الترشح...
