٨:٢٦ م

🛑انخفاض تويتر و مؤشر US100 بشكل كبير❗

بعد افتتاح جلسة اليوم في الولايات المتحدة ، يمكننا أن نرى انخفاضًا حادًا في سهم Twitter. خسرت الشركة ما يصل إلى 10٪ في تداول ما قبل السوق ، وهو ما يرتبط...