🔻🔻 انخفاض بيتكوين وداش ❗
على الرغم من مستويات المؤشرات الجديدة وارتفاع أسعار النفط ، فإن البيتكوين وما يسمى بـ "البدائل" (مثل داش ، إيثريوم ، إلخ) هي التي جذبت الانتباه...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.9٪ وكوسبي 0.1٪ بينما انخفضت المؤشرات من الصين. تم إغلاق مؤشر نيكاي لقضاء عطلة يخطط جو بايدن للكشف عن تفاصيل...
خلال جلسة اليوم نلاحظ تراجعا في سوق المعادن النفيسة. انخفض الذهب 3٪ ، بينما وصل انخفاض الفضة إلى 5٪ تقريباً! من وجهة نظر فنية ، فإن الانخفاضات ناتجة عن...
كان تقرير NFP لشهر ديسمبر في الساعة 2:30 ظهرًا هو التقرير الرئيسي لليوم. النقاط البارزة في التقرير: الرواتب غير الزراعية: -140.000 مقابل 50000 المتوقعة معدل...
تراجع الدولار قليلاً حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر ديسمبر. ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف ، بينما ظل الذهب أقل من 1900...
تراجع كل من الذهب والفضة في بداية الجلسة الأوروبية اليوم. انخفض الذهب من 1.905$ إلى 1.875$ في دقائق ، بينما انخفضت الفضة من 26.91$ إلى حوالي 25.97$. تمكن...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.48٪ ، ومؤشر ناسداك - 2.56٪ وداو جونز - 0.69٪. ارتفع راسل 2000 بنسبة 1.89٪ ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 2.3٪ ومؤشر S &...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات ISM الأمريكي غير التصنيعي إلى 57.20 في ديسمبر من 55.9 في الشهر السابق ، متجاوزًا توقعات المحللين عند 54.5. أظهر تقرير اليوم...
تلقينا اليوم تأكيدا بأن الديمقراطيين تولى السلطة الكاملة بعد فوزهم في الانتخابات في جورجيا. بالإضافة إلى ذلك ، تم الاعتراف رسميًا بايدن من قبل الكونجرس...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.787 مليون في الأسبوع المنتهي في 2 يناير مقارنة مع 0.787 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق البالغة...
توصية من بنك ت.د. على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق):1.2265 هدف:1.2000 وقف الخسارة:...
تجاوز البيتكوين 37000 دولار ، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند حوالي 37550 دولارًا حيث ظل المتداولون متفائلين بشأن الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.57٪ ، ومؤشر الداو جونز بنسبة 1.44٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 3.98٪. وأغلق مؤشر ناسداك منخفضًا بنسبة 0.61٪ وارتفع...
تقرير التوظيف ADP هو أحد الإصدارات الاقتصادية الرئيسية اليوم. أظهرت البيانات الصادرة في الساعة 2.15 مساءً انخفاضًا في الوظائف في الولايات المتحدة بمقدار...
ارتفع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى خلال الجلسة الأوروبية الصباحية ، لكنه عاد بمعظم المكاسب منذ ذلك الحين. اختبر الذهب أعلى مستوى في شهرين في منطقة 1960...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.71٪ ، ومؤشر Dow Jones 0.55٪ وناسداك 0.95٪. حصل راسل 2000 على 1.71٪ وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.38٪ ومؤشر S & P...
في ثاني يوم من مفاوضات لمجموعة أوبك + تشير التقارير الأخيرة إلى أن روسيا وافقت على إبقاء الإنتاج دون تغيير في فبراير. في العام الماضي ، قررت المجموعة الاجتماع...
