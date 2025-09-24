🛢قرار أوبك+ يدفع أسعار النفط📈
في ثاني يوم من مفاوضات لمجموعة أوبك + تشير التقارير الأخيرة إلى أن روسيا وافقت على إبقاء الإنتاج دون تغيير في فبراير. في العام الماضي ، قررت المجموعة الاجتماع...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 60.7 في ديسمبر من 57.5 في الشهر السابق. وكانت قراءة اليوم أعلى من توقعات السوق عند 56.6...
تعتبر Stellar أقوى عملة رقمية خلال جلسة اليوم ، حيث ارتفع سعرها بنسبة 5٪. ومع ذلك ، فإن مكاسب اليوم لا تذكر مقارنة بزيادة الأمس بنسبة 25٪! يتعلق ذلك بالمعلومات...
بدأ زوج GBPUSD جلسة اليوم بحركة صاعدة عقب انخفاضه يوم أمس. مع ذلك ، بالنظر إلى مخطط H1 ، يمكننا أن نرى أن السعر قد ارتد من مستوى الدعم السابق الذي يقع...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.48٪ ، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.47٪ ومؤشر Dow Jones بنسبة 1.25٪. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.4٪ ، ولم يتغير مؤشر S &...
واجه الزلوتي البولندي بعض الصعوبات في الأيام الأخيرة. بدأ هذا الأسبوع بهدوء ، لكن الزلوتي كان تحت الضغط يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المثير للاهتمام أن...
انخفض التقلب في سوق الذهب مؤخرًا ووجد سعر المعدن الثمين نفسه في حركة جانبية. ومع ذلك ، بالنظر إلى مخطط H4 ، يختبر السعر مرة أخرى المقاومة الرئيسية عند...
مطالبات البطالة الأمريكية الأسواق الألمانية والإيطالية مغلقة التقويم الاقتصادي فارغ تقريبًا في يوم التداول الأخير لعام 2020 ، مع استعداد المستثمرين...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وناسداك بنسبة 0.2٪. تم إغلاق كل من مؤشر Nikkei و Kospi ، وارتفع مؤشر Hang Seng بنسبة...
صدر التقرير الأسبوعي لوزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط في الساعة 4:30 مساءً. مخزون النفط: -6.06 مليون برميل. المتوقع: -2.1 مليون برميل مخزون...
OIL.WTI كان سعرالنفط في اتجاه صاعد، ولكن من الواضح أن الزخم تباطأ مؤخرًا. في الوقت الحالي ، لم تظهر إشارات هابطة قوية بعد. تمكن المشترون من إيقاف الانخفاضات...
عاد البيتكوين إلى أعلى مستوياته في 30 ديسمبر بعد أن أخذه انتعاش آخر فوق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 28400 دولار. تمكنت العملة الرقمية الأكثر شعبية من...
انخفض مؤشر Dow Jones 0.1٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.4٪. وانخفض مؤشر نيكي 0.3٪ وكوسبي 1.7٪ وهانغ سنغ 1.6٪. مؤشر S...
النحاس: تباطأت الحركة الصاعدة في ديسمبر ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه السلعة قد مرت بعام رائع. ارتفع سعر النحاس بنحو 30٪ على مدار الاثني عشر...
من الواضح أن راسل 2000 (US2000) متراجع خلال جلسة اليوم في الولايات المتحدة. انخفض المؤشر بنسبة 2 ٪ ، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية الأخرى لا تزال تحقق...
وصل DE30 إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم حيث تعززت الرغبة في المخاطرة بعد زيادة في التحفيز في الولايات المتحدة. صوت مجلس النواب يوم الإثنين 275-134 للامتثال...
• ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7٪ وسجل أعلى مستوى جديد على الإطلاق ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪ وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪. • ارتفع...
