📈 ستبدأ تسلا الجلسة عند أعلى مستوى لها ❗
ستبدأ الأسهم في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية (TSLA.US) جلسة اليوم بأعلى مستوياتها على الإطلاق. يمكن أن يكون لسعر السهم تقلبات عالية في التداول...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
أغلق S&P 500 و Nasdaq عند مستويات قياسية بعد ارتفاع بنسبة 0.58٪ و 0.84٪ على التوالي. أضاف داو جونز 0.49٪ انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.1٪ ، وانخفض...
قرر بنك إنجلترا البقاء في وضع الانتظار خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2020 بسبب حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق التجارة Brexit. ترك بنك إنجلترا...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.885 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر ، ارتفاعا من 0.853 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات السوق الباليغة...
تمكن البيتكوين من تجاوز مستوى 20000 دولار لأول مرة أمس. ومع ذلك ، لم تتوقف الحركة الصاعدة عند هذا الحد ، ووسعت العملة الرقمية أرباحها لتتجاوز 23000 دولار!...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.18٪ ، ومؤشر ناسداك 0.50٪ بينما انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.15٪ ومؤشر Russell 2000 بنسبة 0.33٪. ارتفع مؤشر نيكاي...
كان رد فعل السوق على قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو ارتفاع الدولار الأمريكي بينما انخفضت الأسهم. كان يأمل الثيران أن يكون جيروم باول أكثر تشاؤمًا...
أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحدث قرارات السياسة النقدية. بقيت الأسعار دون تغيير في نطاق 0-0.25٪. تركيبة ووتيرة شراء الأصول لم تتغير. لا يتوقع...
صدر التقرير الأسبوعي لوزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط في الساعة 4:30 مساءً. مخزون النفط: -3.13 مليون. المتوقع: -3.5 ميغابايت مخزون البنزين....
بعد بعض التقارير الإيجابية من أوروبا في الصباح ، حان الوقت لمؤشرات مديري المشتريات الأمريكية لشهر ديسمبر. التقرير فاق التوقعات في قطاع التصنيع. ومع ذلك...
ارتفعت العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 20000 دولار ، متجاوزة أعلى مستوى لها سابقًا عند 19860 دولارًا. كانت العملة الرقمية الأكثر شهرة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نوفمبر و كانت أقل من التوقعات في جميع الفئات الرئيسية. النقاط الرئيسية في التقرير. الرئيسي: -1.1٪ على أساس...
قد يكون يوم الأربعاء مهم للغاية بالنسبة للأسواق مع التقويم المليء بالأحداث واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (القرار في الساعة 7 مساءً ، وبعد 30...
ارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.4٪ بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه على الرغم من أنها لا تستطيع أن تقول ما إذا كان سيتم التوصل...
ارتفعت الأسهم الرئيسية في أوروبا يوم الأربعاء بعد أن فاجأت مؤشرات مديري المشتريات الجديدة لفرنسا وألمانيا. أظهرت البيانات الفرنسية التي صدرت في الساعة...
تم نشر تقرير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لشهر ديسمبر من الاقتصادات الأوروبية الكبرى. وأظهرت بيانات فرنسية صدرت الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش ارتفاع مؤشر...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.1٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪ وناسداك بنسبة 1.3٪. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.14٪ ، وكوسبي 0.40٪ وهانغ سينغ 0.86٪. أضاف...
