انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.49٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.19٪ بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.45٪. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.3٪ ، وارتفع مؤشر...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
خلال الأسبوع الماضي ، شهدنا زيادات كبيرة في زوج العملات الرئسي. وصل زوج EURUSD إلى منطقة المقاومة 1.2150 ، والتي تتميز بمستوى 78.6٪ من تصحيح فيبوناتشي،...
انخفضت أسهم شركة Intel Corp (INTC.US) بنسبة 4.0٪ بعد أن ذكرت Bloomberg أن شركة Apple Inc (AAPL.US) تخطط لتقديم عدد من معالجات Mac الجديدة في وقت مبكر من...
تستمر أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض. بدأ الغاز جلسة اليوم بفجوة سعرية هابطة ويستمر السعر في انخفاضه الأخير بسبب الطقس الجيد في الولايات المتحدة ، على...
الجنيه الإسترليني هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً في بداية الأسبوع. لم يتم إحراز أي تقدم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع...
انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.7٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.6٪ ، وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5٪ ، وانخفضت المؤشرات من الصين. ظهرت تقارير متناقضة...
في الأيام القليلة الماضية ، شهدنا انتعاشًا قويًا في سوق المعادن النفيسة. ومع ذلك ، وصل الذهب إلى منطقة مقاومة رئيسية اليوم عند 1850$، حيث عاد البائعون....
أضاف الاقتصاد الأمريكي 245000 وظيفة فقط في نوفمبر ، مرتفعًا من 0.638 مليون في أكتوبر وأقل من توقعات السوق البالغة 0.469 مليون. وهي أصغر زيادة منذ أن بدأ...
سيصدر تقرير سوق العمل الأمريكي الرئيسي لشهر نوفمبرفي الساعة 2.30 مساءً. كانت بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة متباينة ، خاصة عند النظر إلى مطالبات البطالة...
ارتفع كلا النوعين من النفط - برنت وغرب تكساس الوسيط - بأكثر من 2٪ اليوم بعد أن اتخذت منظمة أوبك + قرارًا بشأن حدود الإمداد لعام 2021. قرر منتجو النفط زيادة...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.29٪ وناسداك 0.23٪ ورسل 2000 0.52٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06٪ ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ ، وأضاف...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM الأمريكي غير التصنيعي إلى 55.9 في نوفمبر من 56.6 في الشهر السابق ، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين عند 56.0. وتشير القراءة...
لا يزال هناك الكثير للتعافي كان سوق العمل في الولايات المتحدة في أعلى مستوياته منذ عدة عقود قبل الوباء ، حيث بلغ معدل التوظيف حوالي 40٪ من إجمالي...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.712 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر ، ارتفاعا من 0.778 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق (0.775...
انخفضت أسعار النفط بعد تقرير وول ستريت جورنال. ويقول التقرير إن أوبك وحلفاءها يقتربون من اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل طفيف. كانت الأسواق تأمل في تمديد...
لا توجد طريقة لإيقاف المضاربين على ارتفاع EURUSD بعد تجاوزهم لمستوى 1.20 الذي لم يكن نفسيًا فحسب ، بل كان أيضًا حدًا حاسمًا للتعزيز الذي دام عدة أشهر....
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.18٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.20٪ و Russell 2000 بنسبة 0.19٪. في المقابل تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.05٪. مؤشر نيكي...
