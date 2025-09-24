انخفضت مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.679 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر ، بعد انخفاض قدره 0.754 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
صدر تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر نوفمبر في الساعة 2:15 بعد الظهر. من المتوقع أن تظهر البيانات زيادة قدرها 410.000 وظيفة بعد زيادة قدرها 365.000 في أكتوبر....
الفضة من أفضل السلع أداءً اليوم وهي أرتفعت بنسبة 10٪ من أدنى سعر ليوم الاثنين. تواصلت الفضة ارتدادها من منطقة دعم رئيسية وارتفعت بنحو 0.5٪ اليوم. المعادن...
تعرض الجنيه البريطاني لضغط بيع شديد هذا الصباح بعد تقرير من بلومبرج. وتقول وكالة الأنباء إن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بارنييه يسارع إلى إخبار سفراء...
ارتفع مؤشر S&P 500 1.13٪ وناسداك 1.28٪ وداو جونز 0.63٪ و Russell 2000 بنسبة 0.89٪ بقي مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 دون تغيير ، وارتفع مؤشر...
EURUSD - تمكن الزوج من تجاوز مستوى 1.2000 وهو الآن عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2018. ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الدولار الأمريكي. يسير ضعف الدولار جنبًا...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) بمقدار 57.5 من 59.3 في نوفمبر عن الشهر السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق البليغة...
انخفض سعرالذهب مؤخرًا. ومع ذلك ، يمكن رؤية انتعاش قوي اليوم. ارتد سعر الذهب من الحد السفلي للقناة الهابطة وارتفع فوق مستوى 1800 دولار. كما سجلت المعادن...
تمكنت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (US500) وناسداك (US100) من التعافي من خسائر الأمس ويقترب كلا المؤشرين من أعلى مستوياته على الإطلاق في التعاملات الأوروبية...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.46٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.91٪ ، ومؤشر Russell 2000 بنسبة 1.97٪ ، ومؤشر Nasdaq منخفضًا بنسبة 0.06٪. ارتفع مؤشر...
كان على مستثمري البيتكوين الانتظار ما يقرب من ثلاث سنوات للوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وصلت العملة الرقمية الأكثر شيوعًا إلى 19،786.24 دولارًا...
انخفضت قيمة تصاريح البناء الكندية بنسبة 14.6٪ في أكتوبر لتصل إلى 8.2 مليار دولار كندي ، بعد ارتفاع معدّل بالزيادة بنسبة 18.6٪ في سبتمبر ، ولكن أكثر من...
انخفض برنت (OIL) وغرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) في بداية الأسبوع. سيبدأ الاجتماع الوزاري لأوبك + الساعة 14:00 وستتم مناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج. كان السوق...
انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.7٪ ، ومؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.2٪ ، ومؤشر كوسبي بنسبة 0.9٪. ارتفاع المؤشرات الصينية ذكرت رويترز وبريطانيا تايمز أن...
ارتفعت الأسهم بأكثر من 17٪ ردًا على الأخبار التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca (AZN.US) قال إن الشركة ستجري اختبارًا آخر على لقاح فيروس كورونا...
يمر الذهب بأسبوع سيء. بعد يومين من عمليات البيع القوية يومي الاثنين والثلاثاء ، تعرض سعر المعدن النفيس للضغط مرة أخرى اليوم. انخفض سعر الذهب إلى ما دون...
