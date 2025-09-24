حصاد الأسواق
ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.4٪ وكوسبي 0.3٪ والمؤشرات الصينية 0.3-0.5٪. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.5٪ تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
بعد ارتفاع قوي من قبل البيتكوين، شهدت "العملات الرقمية" الأخرى مثل RIPPLE أو DASH أو STELLAR زيادات هائلة في الأسعار في الأيام الأخيرة. ومع ذلك...
تم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي. المنشور لم يجلب الكثير من المفاجأة. خلال الاجتماع الأخير ، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال...
تراجع البيتكوين اليوم بعد ارتفاع استمر قرابة 3 أشهر ضاعف سعر العملة المشفرة. انخفضت العملة إلى 17000 دولار ، وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر. هل هي نهاية الارتفاع...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.58٪ بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.47٪. راسل 2000 انخفض بنسبة 0.47٪ ارتفع مؤشر Nikkei...
US100 مؤشر التكنولوجيا الأمريكي - ناسداك (US100). بالنظر إلى الوضع الفني ، يمكن ملاحظة أن السعر قد اخترق نطاق التماسك المحلي ، مما يشير إلى استئناف...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.754 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر ، بعد زيادة قدرها 0.768 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.778 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر ، ارتفاعا من 0.742 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات السوق البالغة...
بالنظر إلى الأسواق هذه الأيام ، يمكن رؤية الارتفاعات في كل مكان تقريبًا. كان مؤشر داو جونز الذي تجاوز 30 ألفًا أمرًا كبيرًا بالأمس ، ولكن بصراحة...
أغلق مؤشر Dow Jones و S&P 500 عند مستويات قياسية، حيث ارتفع 1.54٪ و 1.62٪ على التوالي. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.31٪ بينما أغلق Russell 2000 مرتفعًا...
وصل المؤشر الفوري لمؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ومع ذلك ، في حالة العقود ، يمكن ملاحظة أن هذه المستويات قد تم تسجيلها بالفعل مرتين....
انخفض مؤشر ثقة المستهلك CB الأمريكي إلى 96.1 في نوفمبر ، من 100.9 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق عند 98.0. عاد المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ الوباء. ارتفع...
أدت الانخفاضات الأخيرة في سوق الذهب إلى اختبار الدعم الرئيسي. بالنظر إلى الرسم البياني W1 ، وصل السعر إلى الحد السفلي لهيكل 1: 1. إن الحركة الهابطة التي...
بدأ ارتفاع قوي على البيتكوينفي أوائل أكتوبر ، ولكن في الأيام القليلة الماضية ، بدأت معظم العملات الرقمية الأخرى في تقليدها. ريبل مثال رائع، تمامًا كما...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.56٪ ، و مؤشر Dow Jones بنسبة 1.12٪ وناسداك بنسبة 0.22٪. كسب راسل 2000 1.89٪ ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.5٪ ومؤشر S &...
أدت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأعلى من المتوقع (الأولية) الصادرة عن ماركيت لشهر نوفمبر إلى ارتفاع الدولار الأمريكي ، مما أثر سلبًا على سعر...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 56.7 في نوفمبر من 53.4 في أكتوبر ، فوق توقعات المحللين عند 53.0. أشارت القراءة إلى استمرار توسع نشاط المصانع...
