يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
مبيعات الجملة الأمريكية (شهريًا): 2.4% (توقعات 0.8%، سابقًا -1.3%). مخزونات الجملة الأمريكية (شهريًا): 0.3% (توقعات 0.4%، سابقًا 0.3%).
حصلت شركة جيفريز على ترقية من "الاحتفاظ" إلى "احتفاظ" بعد الانخفاض الكبير في سعر سهمها عقب إعلانات الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي. تتمتع...
أعلن وزير الخزانة الأمريكي بيسنت أنه سيتولى دورًا قياديًا في مفاوضات التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة. كما أشار إلى أن التقدم المحرز في مشروع قانون...
من المرجح حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. يُعد التقدم في صفقات التجارة أمرًا ضروريًا لتهدئة الأسواق. يتمتع الاقتصاد الأمريكي بقوة نسبية بفضل...
الوضع العام للسوق: شهدت أسعار الأسهم الأوروبية انخفاضًا حادًا مجددًا بعد أن فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية ابتداءً من الغد....
ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر CBOE VIX (VIX) بنسبة 7% تقريبًا مع انخفاض مؤشر US500 بنسبة 1.8% وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات...
وزارة المالية الصينية: فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل. وزارة المالية الصينية: فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84%...
ارتفعت أسهم شركة بيبودي إنرجي (BTS.US) وشركات فحم أمريكية أخرى اليوم في تداولات ما قبل السوق، وذلك بعد توقيع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز...
ارتفعت عقود مؤشر HSCEI الصيني (CHN.cash) بنحو 7% اليوم، حيث يتوقع السوق أن تُعزز الرسوم الجمركية البالغة 104% على الصين الآمال في التحفيز الاقتصادي الصيني....
يواصل النفط انخفاضاته الحادة بعد جلسة الأمس، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل. حاليًا، نلاحظ انخفاض الأسعار إلى ما دون 58 دولارًا...
اليوم، يُعد الين الياباني (JPY) من بين العملات الأقوى أداءً، حيث ارتفع بشكل حاد عقب الإعلان الأخير عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. ويعود المستثمرون...
لا يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم الكثير من الأحداث المثيرة للاهتمام، باستثناء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأخير. ومع ذلك، لن يتمكن...
تتفاعل الأسواق مع موجة جديدة من عمليات البيع على خلفية فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بنسبة 104% على الواردات من الصين، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا...
تراجعت المؤشرات تمامًا بعد تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعادت إلى الانخفاض. وقت النشر، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.20%، ومؤشر US100...
في مقابلة انتهت قبل دقائق، أعرب أوستن غولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن قلقه المتزايد إزاء العواقب الاقتصادية للرسوم الجمركية الأمريكية...
صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، ليفيت، بأن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، ليرتفع إجمالي التعريفات إلى مستوى قياسي بلغ...
مع افتتاح جلسة التداول الأمريكية، لاحظنا ارتفاعًا ملحوظًا. وقد ارتفعت المؤشرات بالفعل بنسبة تراوحت بين 3.50% و4.00%. ويعود هذا التفاؤل إلى المعلومات الإيجابية...
بدأت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول النقدي بمكاسب قوية. ويُعزى هذا التفاؤل إلى تأكيدات البيت الأبيض بأن المحادثات الثنائية مع الشركاء التجاريين تتقدم...
مؤشر مديري المشتريات الكندي: 51.3 (توقعات -، السابق: 55.3)
