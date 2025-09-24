ارتفاع أسهم بنك كريدي أجريكول بعد الاستحواذ
ارتفعت أسهم كريدي أجريكول (ACA.FR) بأكثر من 3٪ بعد أن أطلقت وحدتها الإيطالية عرض مناقصة طوعي بقيمة 10.50 يورو للسهم نقدًا للبنك الإيطالي Credito Valtellinese...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
ارتفاع أسعار النفط جانب آخر للتفاؤل بشأن اللقاح الذي نراه في الأسواق هذه الأيام. إن الأمل في أن يتم قريباً توزيع لقاح فعال قد أثار تفاؤلاً هائلاً استفاد...
تعتبر بيانات مؤشر مديري المشتريات فلاش لشهر نوفمبر أساسية في التقويم الاقتصادي اليوم. التقطت القراءات تأثير القيود الجديدة. فرنسا (9:15) الإنتاج:...
ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ ، وارتفع مؤشر Kospi بنسبة 1.9٪ ، وارتفعت المؤشرات من الصين بأكثر من 1٪. تم إغلاق البورصات اليابانية لقضاء...
دعونا نلقي نظرة على الوضع الفني لمؤشر داو جونز (US30) قبل افتتاح السوق اليوم. بالنظر إلى مخطط H1 ، يمكن العثور على منطقة المقاومة الرئيسية خلال اليوم عند...
أصدرت وكالة الإحصاء الوطنية الكندية للتو تقريرها عن مبيعات التجزئة ، وهو أحد الأحداث الرئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم. كانت البيانات أعلى بكثير من التوقعات...
تعرضت أسعار الذهب للضغط مؤخرًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى "تفاؤل اللقاح" الذي يؤثر على الطلب على الملاذ الآمن. في حين أنه لا يمكن المجادلة بأن سياسات...
• ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9٪. • انخفض مؤشر نيكي 0.42٪ ، وارتفع مؤشر...
في حين أن النفط الخام هو واحد من أكثر الأسواق رتابة في الوقت الحالي ، مع ارتفاع السعر فوق 40 دولارًا للبرميل وتوقف بالقرب من أعلى مستويات الوباء ، يحدث...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.742 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر ، ارتفاعا من 0.711 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أعلى من توقعات السوق...
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 15.00٪ كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وقالت اللجنة إن جمود السياسة النقدية سيستمر بشكل حاسم إلى أن يتحقق...
ارتفع زوج EURUSD بعد الانتخابات الأمريكية ، ولكن تم احتواء الحركة بأكملها ضمن نطاق التعزيز الذي حافظ على الزوج منذ أواخر يوليو. يبدو أن التفاؤل بشأن اللقاحات...
انخفض مؤشر S&P 500 و Dow Jones بنسبة 1.16٪ ، وتراجع الناسداك بنسبة 0.82٪ وRussell 2000 بنسبة 0.72٪ تتدول الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل...
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 0.77 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر ، بعد زيادة قدرها 4.278 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
لقد شهدنا مؤخرًا تقلبات متزايدة في أسواق الأسهم. كانت الانتخابات الأمريكية وأخبار اللقاحات الإيجابية هي الأسباب الرئيسية. ومع ذلك ، فقد تراجع الارتفاع...
يستمر ارتفاع البيتكوين حيث تمكن المشترون من دفع السعر فوق 18000 دولار ، وهو مستوى لم نشهده منذ ديسمبر 2017. ومن المتوقع أن تستمر الحركة الصاعدة نحو مستوى...
ارتفعت أسعار القهوة بشدة هذا الأسبوع حيث كان الإعصار المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار حيث إنه على وشك أن يصل إلى أمريكا الوسطى ويمكن أن يلحق الضرر...
