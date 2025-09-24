ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.28 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر ، بعد انخفاض قدره 7.998 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
لم يتفاعل سعر الذهب مع "أخبار اللقاح" بشكل إيجابي - في الواقع انخفض بشدة بما يقرب من 100 دولار مما جعل العديد من المتداولين يفكرون - هل انتهى...
للوهلة الأولى ، كانت البيانات الأمريكية متفائلة للغاية: فقد انخفضت طلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوى منذ بداية الوباء والمطالبات المستمرة إلى أدنى مستوى...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.709 مليون في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر ، ارتفاعا من 0.751 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق بمقدار...
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.01٪ ، ومؤشر S&P 500 0.77٪ لكن انخفض مؤشرDow Jones بنسبة 0.08٪ و Russell بنسبة 0.33٪. انخفض مؤشر S & P / ASX 200...
ارتفعت الليرة التركية اليوم وتعد من أكثر العملات الناشئة ربحية مقابل الدولار الأمريكي. وجاءت المكاسب بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي أردوغان أمام نواب...
شهد زوج GBPUSD بعض التقلبات في المدى القصير بعد تقرير رويترز. قالت وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من المرجح أن يتخلفا عن الموعد النهائي...
ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.90٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.14٪ وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 1.37٪. ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.78٪ ، وارتفع مؤشر...
انخفضت أسهم أمازون (AMZN.US) بأكثر من 3.0٪ بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مزاعم رسمية لمكافحة الاحتكار ضد شركة التكنولوجيا العملاقة لدورها المزدوج...
انخفض زوج EURUSD اليوم. بالنظر إلى الرسم البياني M30 ، يمكننا أن نرى أن الزوج يحاول تجاوز منطقة الدعم الرئيسية. اقترب الزوج من منطقة 1.18 ، والتي تميزت...
أثارت الأخبار المتعلقة بلقاح فيروس كورونا أمس تناوبًا تجاريًا كبيرًا. تراجعت الأسهم التقنية والفائزون من الأوبئة مع صعود الأسهم الدورية والصناعية. انخفض...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.17٪ ، ومؤشر Dow Jones 2.95٪ و Russell 2000 بنسبة 4.21٪. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.53٪ ارتفع مؤشر نيكاي وكوسبي بنسبة...
رد الفعل الأولي لأخبار اللقاح في سوق السلع واضح: النفط يرتفع بوضوح والذهب ينخفض بشكل واضح. هذا هو تأثير الانخفاض المحتمل في المخاطر في المستقبل القريب....
أعلنت شركتا Pfizer و BioNtech أن لقاح فيروس كورونا قد أظهر نتائج واعدة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. فيما يلي قائمة بالحقائق الأساسية حول اللقاح. تجربة...
يبدو أن احتمال القيود المطولة يهيمن على الاقتصاد العالمي. أخذت الأسواق استراحة من هذا الواقع القاتم بسبب الانتخابات الأمريكية ، ولكن في الوقت الذي كانت...
ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية عقب الإعلانات الصادرة عن شركتي Pfizer و BioNTech. قالت الشركات إن اللقاح الذي طورته فعال بنسبة تزيد عن 90 ٪ في...
