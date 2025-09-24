انخفاض زوج USDTRY بعد تغير رئيس البنك المركزي التركي
الليرة التركية هي أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً اليوم. انخفض كل من EURTRY و USDTRY بنسبة 5٪ تقريبًا اليوم. وتأتي هذه الخطوة بعد إجراء تغييرات شخصية...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج USDCHF يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة : 0.8990 هدف:...
سجلت الأسهم تحولًا كبيرًا الأسبوع الماضي وسيطرت الحالة المزاجية المتفائلة مرة أخرى يوم الاثنين. على الرغم من أن فوز بايدن في الولايات المتحدة كان يُنظر...
وقالت أسوشيتد برس وسي إن إن وفوكس نيوز إن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الرغم من ضغوط مساعديه وأفراد أسرته ، لا يزال دونالد ترامب...
سجلت Uber Technologies (UBER.US) خسارة أكبر من المتوقع للربع الثالث. سجلت الشركة خسارة معدلة قدرها 62 سنتًا للسهم على إيرادات قدرها 3.1 مليار دولار. توقع...
تبين في تقرير NFP لشهر أكتوبرأن البيانات الأمريكية كانت أعلى من توقعات السوق بزيادة قدرها 638000 مقابل 600000 المتوقع. فيما يلي بعض التفاصيل الرئيسية: التغيير...
يتراجع الدولار الأمريكي قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر. يشير إجماع السوق إلى زيادة قدرها 600000 وظيفة في الولايات المتحدة مصحوبة بانخفاض...
ارتفع مؤشر S&P 500 و Dow Jones 1.95٪ بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 2.59٪ ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 0.8٪ بينما ارتفع مؤشر Kospi بنسبة 0.1٪....
توصية من بنك ت.د. على زوج USDCAD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.2900 هدف: 1.3550 وقف الخسارة:...
هناك شيء ما يحدث مرة أخرى في سوق الغاز الطبيعي. على الرغم من تقلبات منخفضة نسبيًا في الجلسات 2-3 الماضية ، فقد شهدنا تراجعًا قويًا إلى حد ما من حوالي 3.3USD...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.751 مليون في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر ، ارتفاعا من 0.758 مليون في الأسبوع السابق. تجاوزت قراءة اليوم توقعات السوق بمقدار...
حقق البيتكوين مكاسب كبيرة في الربع الأخير من عام 2020. ارتفعت العملة الرقمية الشهيرة بنسبة 40٪ تقريبًا منذ أواخر سبتمبر بعد ارتفاعها بنسبة 5٪ اليوم. وصلت...
قد يكون فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية مؤكدًا الآن وقد اعتُبر هذا أمرًا سيئًا للأسهم ، وخاصة لمؤشر US100. لماذا ارتفع هذا السوق؟ أولاً ، سيحتفظ الجمهوريون...
أعلن بنك إنجلترا السعر الرسمي في الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي البريطاني بزيادة حجم برنامج شراء الأصول...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.20٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 1.34٪ وناسداك 3.85٪. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.9٪ ، و S & P / ASX 200 1.3٪ ،...
أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن إنها أحصت جميع الأصوات وحصل بايدن على حوالي 20 ألف صوت أكثر من ترامب. في حين أن هذا اختلاف بسيط ، فمن غير المرجح...
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر ، بعد زيادة قدرها 4.32 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الولايات المتحدة ISM إلى 56.6 في أكتوبر من 57.8 في الشهر السابق ، دون توقعات المحللين عند 57.5. وأشارت القراءة...
