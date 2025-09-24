📈 وول ستريت تنتظر النتيجة النهائية
ارتفعت الأسهم الأمريكية ، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بما يقرب من 200 نقطة ، واقترب مؤشر إس آند بي 500 من 1.8٪ وناسداك بنحو 2.4٪. ينتظر المستثمرون نتيجة...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
تركز الأسواق بالكامل على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تشير التقارير القادمة إلى أحتمال فز الديمقراطيين. تغاضى المستثمرون تمامًا عن تقرير التوظيف...
لا تزال أصوات الانتخابات الأمريكية قيد الفرز والعديد من الأصوات المتبقية هي أصوات غائبة. يعمل هذا لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي شجع ناخبيه على...
قال توم وولف ، حاكم ولاية بنسلفانيا ، عبر تويتر إنه لا يزال هناك أكثر من مليون صوت يمكن عدّها. قال إنه سيفي بوعده بفرز كل صوت. من المحتمل أن تكون هذه التصريحات...
ألقى دونالد ترامب كلمة أمام أنصاره صباح الأربعاء مخاطبا ليلة الانتخابات. وقال إنه يبدو من الواضح أن جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا قد فازت. لم تعلن أي...
الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تحدد بعد حتى الآن لم تعلن أي من وكالات الأنباء الأمريكية الكبرى تسمية فائز وفقًا لـ NPR ، فاز بايدن حتى الآن بـ...
فلوريدا هي واحدة من الولايات الأساسية لترامب وستكون واحدة من أولى الولايات التي تعلن عن نتائج مهمة. كما تشير استطلاعات الرأي السياسية ، فإن أكثر من 9 ملايين...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج CADJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 78.45 هدف: 81.500 وقف...
تراجعت الأسهم الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق في أوروبا ، لكنها تتعافى بشكل مفاجئ هذا الأسبوع ، متجاهلة بوضوح مخاطر الانتخابات في الولايات المتحدة. على الرغم...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.6٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.2٪ وناسداك بنسبة 0.4٪. ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.39٪ ، ومؤشر كوسبي بنسبة 1.6٪ وهانغ سينغ...
من الواضح أن النفط يرتد اليوم على الرغم من انخفاض السعر بنسبة 6٪ خلال الجلسة الآسيوية. هذا مرتبط بتعليقات روسيا أنه بسبب مشاكل الطلب الإضافية ، يمكن تمديد...
توصية من بنك ج.ب. مورجان على زوج AUDCAD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة:0.9351 هدف:0.9000 وقف الخسارة: 0.9537 يوصي...
توصية من بنك ت.د. على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 104.68 هدف: 103.00 وقف الخسارة:...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) لشهر أكتوبر إلى 59.3 من 55.4 في الشهر السابق. كانت قراءة اليوم أعلى من توقعات السوق عند 55.8...
وصل الجنيه البريطاني 1.2855 دولار خلال جلسة اليوم ، وهو أضعف مستوى منذ 7 أكتوبر ، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقًا جديدًا لمدة شهر واحد اعتبارًا...
بدأت أسعار النفط الأسبوع بانخفاضات كبيرة. انخفض خام WTI بأكثر من 3٪ بعد انخفاضه بنسبة 6٪ خلال ساعات التداول الآسيوية. ما سبب انخفاض سعر النفط؟ سيكون...
ارتفع مؤشر نيكاي 1.4٪ ، ومؤشر S & P / ASX 200 0.4٪ وكوسبي 1.5٪. ارتفاع المؤشرات من الصين أعلن بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستدخل في حالة إغلاق...
