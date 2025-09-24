AUDCAD - توصية من بنك ت.د.
توصية من بنك ت.د. على زوج AUDCAD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 0.9370 هدف: 0.9520 وقف...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي (CB) إلى 100.9 في أكتوبر 2020 ، من 101.8 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق عند 102.5. شهد زوج EURUSD...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج EURUSD. يوصي البنك بشراء زوج بالمستويات التالية: الصفقة:1.1822 الهدف:1.2200 وقف الخسارة: 1.1760 يوصي...
أصدر بنك مورغان ستانلي توصية على زوج AUDUSD. يوصي البنك بشراء زوج بالمستويات التالية: الصفقة: 0.7118 الهدف: 0.7500 وقف الخسارة: 0.6950 يوصي...
إن صعوبات العملة ليست بالأمر الجديد على تركيا: فقد انطوت الحلقة الأخيرة من 2018 على سياسة اقتصادية غير ملائمة وتوترات مع الولايات المتحدة ، وبينما استقر...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.86٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 1.64٪ وأغلق مؤشر Dow Jones منخفضًا بنسبة 2.29٪. راسل 2000 انخفض 2.21٪ انخفض مؤشر S &...
ليبيا تعلن استعدادها لاستئناف الإنتاج وقد يعود إلى مليون برميل يوميا خلال الأسابيع المقبلة تجاوزت حالات COVID-19 اليومية في الولايات المتحدة 70000...
لأول مرة ، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى جديد لها على الإطلاق عند 8.0880 مقابل الدولار بعد أن تحدى الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية...
بدأ يوم الاثنين في مزاج سلبي وتفاقم من هناك. تم دعم إحصائيات COVID في نهاية الأسبوع من خلال إجراء اليوم حيث فرضت إسبانيا حالة الطوارئ ، مما يشير إلى ما...
بدأ مؤشر IBEX 35 الأسبوع بشكل سلبي وانخفض حوالي 6880 ، تماشيًا مع نظرائه الأوروبيين. تراجعت الأسهم بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة في العديد من...
جلبت يوم الجمعة بعض التفاؤل إلى الأسواق حيث تجاهل المستثمرون ارتفاع حالات COVID وركزوا بدلاً من ذلك على الآمال في اللقاحات والعلاجات. لكن الإحصاءات التي...
انخفض مؤشر نيكي 0.1٪ ومؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪ وكوسبي 0.7٪. يتم تداول معظم المؤشرات الصينية أيضًا على انخفاض وبلغت الزيادة اليومية في حالات...
تراجعت أسهم شركة Robert Half International (RHI.US) في تعاملات ما بعد السوق بعد إعلان الشركة عن نتائج الربع الثالث. أعلن مزود خدمة الأعمال عن أرباح الربع...
انخفض النفط الخام (OIL.WTI) بأكثر من 1٪ بعد تقارير تفيد بأن ليبيا ستكون قادرة على مضاعفة إنتاجها في غضون 4 أسابيع. حاليا ، تنتج البلاد تقريبا 500 الف برميل...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 53.3 في أكتوبر من 53.2 في سبتمبر ، أدنى بقليل من توقعات المحللين عند 53.4. وأشارت القراءة إلى نمو نشاط...
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاختلافات الكبيرة في العقود في فترة الخريف سببها عوامل الطقس. حاليًا ، تدعم توقعات الطقس آفاق نمو السوق. تشير التوقعات للأيام...
بدأت الأسهم الأمريكية جلسة أمس منخفضة. ومع ذلك ، انتعش مؤشر ناسداك (US100) من منطقة الدعم الرئيسية عند 11550 نقطة. قد يشير نشاط المشتري في هذه المنطقة...
