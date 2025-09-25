AUDNZD - توصية من بنك ت.د.
توصية من بنك ت.د. على زوج AUDNZD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 1.0716 هدف: 1.1050 وقف الخسارة: 1.0480 يوصي...
أخبار الأسواق
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
يرتفع زوج EURUSD بسرعة كبيرة اليوم ، بناءً على مكاسب الأمس ، وهو عند أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر. يقع الزوج فوق 1.1830 على الرغم من أن الوباء لا يزال يمثل...
بالنظر من الناحية الفنية إلى زوج NZDUSD ، يمكن ملاحظة أن الاتجاه الصاعد الذي شهدناه منذ أبريل من هذا العام قد تباطأ بشكل كبير. أيضًا ، على الرسم البياني...
بدأت الأسواق العالمية يوم الاثنين بمزاج متفائل ، لكن هذه المشاعر الإيجابية تلاشت بسرعة حيث أوقف ارتفاع حالات فيروس كورونا المشترين مرة أخرى. علاوة على...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.63٪ ، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.65٪ وأغلق مؤشر Dow Jones منخفضًا 1.44٪. راسل 2000 انخفض 0.98٪ انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.5٪...
عدد الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 12 هو أكثر من ضعف العدد الذي تم تسجيله على iPhone 11 العام الماضي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب من الصين ، وفقًا...
تهيمن شركات التكنولوجيا على جدول الأرباح هذا الأسبوع أبلغت Tesla (TSLA.US) عن بيانات تسليم واعدة للربع الثالث من المتوقع أن تسجل شركة...
سجلت إيطاليا رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 11705 إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم الأحد. قال رئيس الوزراء كونتي إن الوضع أصبح حرجًا لكن حكومته مصممة على تجنب تكرار...
فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد عطلة نهاية الأسبوع. من المتوقع أن تساعد الحوافز الأمريكية ومحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسواق...
ارتفع مؤشر نيكاي 1.2٪ ، و S & P / ASX 200 1.1٪ ، وكوسبي 0.6٪ ونيفتي 1٪. المؤشرات من الصين انخفضت قال دونالد ترامب إنه يريد صفقة تحفيز أكبر من...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في ميتشجن من 80.4 نقطة إلى 81.2 نقطة في أكتوبر مقابل 80.5 نقطة متوقعة. استقر مؤشر توقعات المستهلك عند 78.8 نقطة (ارتفاعًا من 76.5...
منذ لحظات ، عُرض على المستثمرين تقرير مبيعات التجزئة الحاسم من الولايات المتحدة لشهر سبتمبر. كانت البيانات أعلى من توقعات السوق حيث ارتفع المؤشر الرئيسي...
انخفض زوج GBPUSD من أعلى مستوى يومي عند 1.2960 إلى 1.2870 عقب تقرير رويترز. وفقًا لوكالة الأنباء ، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن عدم إحراز...
كان مؤشر التقلب (VOLX) معتدلاً مؤخرًا ، ولكن شهد يوم أمس أول زيادة كبيرة منذ 2 أكتوبر. بينما تراجع من ارتفاع الأمس في النهاية ، نراه يعود اليوم. السبب...
وأغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 0.15٪ ، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.47٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 0.07٪. حصل راسل 2000 على 0.98٪ انخفض مؤشر نيكاي بنسبة...
ارتفع سهم Walgreens Boots Alliance (WBA.US) ، مشغل سلسلة الصيدليات ، خلال جلسة اليوم حيث أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية معدلة قدرها 1.02 دولار أمريكي...
تقرير إدارة معلومات الطاقة (EIA). أظهرت البيانات الأسبوعية انخفاض مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع. انخفضت مخزونات البنزين إلى حد ما تمشيا مع التوقعات...
