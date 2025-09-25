٨:١٨ م

الطلبات المسبقة لـ iPhone 12 هي ضعف ما كان لiPhone 11 العام الماضي

عدد الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 12 هو أكثر من ضعف العدد الذي تم تسجيله على iPhone 11 العام الماضي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب من الصين ، وفقًا...