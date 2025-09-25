تراجع الجنيه الاسترليني بعد ارتفاعه يوم أمس 📉
خلال جلسة اليوم يمكننا أن نرى وضع الجنيه تماما عكس ما كان عليه يوم أمس. تتعرض العملة البريطانية لضغوط بسبب المزيد من القيود في المملكة المتحدة. بالنظر...
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
تم إصدار أحدث البيانات حول مطالبات البطالة في الولايات المتحدة في الساعة 2.30 مساءً. كان من المتوقع حدوث انخفاض من 845 إلى 825 ألفًا. ومع ذلك ، أظهرت الأرقام...
تلاشى تفاؤل السوق بعد يومي الاثنين والثلاثاء تمامًا حيث ذكّرت حالات COVID المستثمرين بمخاطر القيود. في أعقاب الحصار الجزئي في التشيك وهولندا ، قد يتعرض...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.66٪ ، ومؤشر Nasdaq 0.8٪ ، وأغلق مؤشر Dow Jones منخفضًا بنسبة 0.58٪. راسل 2000 انخفض 0.65٪ تراجع مؤشر نيكي 0.6٪ وكوسبي...
خلال جلسة اليوم ، يمكن ملاحظة الارتداد في أسواق المعادن النفيسة التي تعرضت لضغوط من البائعين يوم أمس. ارتفع الذهب اليوم بأكثر من 1٪ بينما ارتفعت الفضة...
قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم ، أصدرت ثلاثة بنوك كبرى نتائجها للربع الثالث: جولدمان ساكس (GS.US) ، بنك أوف أمريكا (BAC.US) ، ويلز فارجو (WFC.US). كيف...
ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الأربعاء حيث قالت المملكة المتحدة إنها ستستمر في النقاش مع الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي الحالي. كان من المفترض أن تنتهي...
انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.55٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.63٪ و مؤشر Nasdaq بنسبة 0.10٪ ومؤشر راسل 2000 بنسبة 0.61٪ انخفض مؤشر S & P / ASX...
شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعا خلال جلسة اليوم. تراجع مؤشر DAX الألماني (DE30) بأكثر من 1٪ ، وبالتالي انخفض إلى ما دون مستوى 13000 نقطة. لذلك ، وصل...
صدرت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر منذ لحظات قليلة. تبين أن القراءة تتماشى مع توقعات السوق. كان مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي...
أصدرت JPMorgan نتائج الربع الثالث قبل بدء جلسة وول ستريت اليوم. وحقق البنك الأمريكي إيرادات بلغت 29.94 مليار دولار مقابل 28.39 مليار دولار متوقعة. وصل...
استعادت العقود الآجلة للولايات المتحدة معظم الخسائر التي سببتها أخبار من جونسون آند جونسون خلال الليل عن القاح. يحول المستثمرون تركيزهم إلى موسم أرباح...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.64٪ وداو جونز بنسبة 0.88٪. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.56٪ حيث فشلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التوصل إلى إجماع...
تجاوز مؤشر ناسداك (US100) مستوى 12000 نقطة ، مكسبًا ما يقرب من 2.5 ٪. وبالتالي ، فإن المؤشر عند أعلى مستوى له منذ 3 سبتمبر وهو أدنى بنحو 3.6٪ من أعلى مستوى...
Dillard's (DDS.US) - ارتفاع بنسبة 19٪ في تعاملات ما قبل السوق يوم الإثنين بعد أن كشف مدير محفظة Berkshire Hathaway (BRKB.US) تيد ويشلر عن حصة تقترب...
تسبب الصراع في ليبيا هذا العام في انخفاض إنتاج النفط إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك ، فإن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في منتصف أغسطس...
