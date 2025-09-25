٧:٠٨ م

أوبك تواجه مشكلة جديدة حيث تزيد ليبيا إنتاج النفط

تسبب الصراع في ليبيا هذا العام في انخفاض إنتاج النفط إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك ، فإن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في منتصف أغسطس...