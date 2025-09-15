📈ارتفاع US100 بنسبة 3.3%
شهدت جلسة اليوم موجة من الانتعاش بعد الانخفاضات المستمرة منذ يوم الخميس. وارتفعت المؤشرات الأمريكية بنحو 3% في الساعة الأولى من التداول (ارتفع مؤشر US500...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
بعد موجة بيع قياسية بدأت يوم الأربعاء بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة، تشهد أسواق العديد من الدول اليوم انتعاشًا طفيفًا. ويعزز تفاؤل المستثمرين آمال...
عكست سوق الأسهم السعودية خسائرها الصباحية لتغلق على مكاسب قوية في ختام تعاملات أمس ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.05% وأضاف مؤشر "تاسي" 116.83...
علق جيديميناس سيمكوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، على ذلك قائلاً: "إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس [في منطقة اليورو] أمر ضروري...
مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن الاتحاد الوطني لرجال الأعمال (NFIB): قراءة فعلية 97.4 (توقعات 99، وسابقًا 100.70). علّق بيل دانكلبيرج، كبير الاقتصاديين...
عاد اليوان الصيني (USDCNH: +0.2%) اليوم إلى أدنى مستوى تاريخي له بعد أن خفض بنك الشعب الصيني (PBOC) سعره المرجعي مقابل الدولار إلى 7.2038 يوان صيني. وقد...
كشف وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة ارتفعت لتصل إلى نحو 45 مليار درهم خلال عام 2024،...
أعلنت شركة بورشه إيه جي (P911.DE) عن انخفاض بنسبة 8% في تسليماتها العالمية خلال الربع الأول. وافقت شركة إنفينيون تكنولوجيز إيه جي (IFX.DE) على الاستحواذ...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة تقارب 1% اليوم. ورغم ارتدادها قليلاً من أدنى مستوى لها أمس، والذي بلغ حوالي 17,600 نقطة، إلا أنه من...
ترتفع المؤشرات الأوروبية بنسبة تتراوح بين 0.5% و0.9% قبيل افتتاح السوق في القارة العجوز. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة بنحو 1%، بينما...
دعم انتعاش العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة، والتي حققت مكاسب تتراوح بين 0.6% و0.9% اليوم، المعنويات خلال الجلسة الآسيوية. حقق مؤشر US200 مكاسب...
شهدت المؤشرات الأمريكية تقلبات حادة، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة 4.7% بعد الافتتاح، قبل أن يرتفع بنسبة 3.4%، ثم يتراجع مجددًا إلى -0.01، منخفضًا الآن...
صعّد الرئيس ترامب حربه التجارية مع الصين يوم الاثنين، مهددًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية إذا لم تسحب بكين رسومها الانتقامية...
انخفضت أسهم شركة Strategy Inc. بنسبة 5% يوم الاثنين بعد الإعلان عن خسارة غير محققة بلغت 5.9 مليار دولار في الربع الأول بعد اعتماد معايير محاسبية...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة و نصف بتوقيت دبي ترامب يصدم الجميع بالرسوم الجمركية. أنباء عن تأجيل التعريفات الجمركية وارتفاع الأسواق. أرباح...
أشار هاسيت، أحد كبار مستشاري دونالد ترامب، إلى أنه يدرس تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين. وقد أدت هذه...
يصل التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى مستويات غير مسبوقة. ويتمثل جوهر هذا الصراع في السياسة النقدية...
حذّر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون في رسالته السنوية للمساهمين من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى "زيادة التضخم وزيادة احتمالية الركود". شهدت...
أنهت بورصة الكويت تعاملات امس الأحد على تراجع حاد، وسط هبوط جماعي في بورصات المنطقة، والتي تأثرت بموجة الانخفاضات بنهاية الأسبوع الماضي، في الأسواق العالمية نتيجة...
الوضع العام للسوق: انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية الأسبوع بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على الولايات المتحدة، مما هدد بتصعيد...
