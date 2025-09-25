ارتفاع أسهم ديلارد بعد إعلان مشاركة شريك بافيت
Dillard's (DDS.US) - ارتفاع بنسبة 19٪ في تعاملات ما قبل السوق يوم الإثنين بعد أن كشف مدير محفظة Berkshire Hathaway (BRKB.US) تيد ويشلر عن حصة تقترب...
أخبار الأسواق
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
المزيد
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
المزيد
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
المزيد
Dillard's (DDS.US) - ارتفاع بنسبة 19٪ في تعاملات ما قبل السوق يوم الإثنين بعد أن كشف مدير محفظة Berkshire Hathaway (BRKB.US) تيد ويشلر عن حصة تقترب...
تسبب الصراع في ليبيا هذا العام في انخفاض إنتاج النفط إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك ، فإن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في منتصف أغسطس...
بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين ، مرددًا الأداء القوي للأسهم الآسيوية. مؤشر AEX الهولندي (NED25) هو الأفضل أداءً في أوروبا حيث ارتفع...
ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.4٪ بينما ارتفع Kospi و Nifty 0.5٪. ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة 2-4٪ بعد قرار بنك الشعب الصيني خلال عطلة نهاية...
ارتفعت أسهم HCA Healthcare (HCA.US) بأكثر من 7٪ في تداول ما قبل السوق بعد أن قال مشغل المستشفى إنه سيعيد ، أو يسدد مقدمًا ، ما يقرب من 6 مليارات دولار...
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط في نهاية الأسبوع. بالنظر إلى الرسم البياني لزوج EURUSD من وجهة نظر فنية ، يخترق الزوج حاليًا مستوى المقاومة 1.18 دولار أمريكي....
تعد المعادن الثمينة من أفضل فئات الأصول أداءً اليوم حيث تتراوح أرباحها من 1٪ إلى أكثر من 2٪. يمكن اعتبار ضعف الدولار الأمريكي السبب الرئيسي لارتفاع اليوم...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.80٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.43٪ ، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.50٪. راسل 2000 أغلق مرتفعاً 1.08٪ انخفض مؤشر...
سجلت دومينوز بيتزا (DPZ.US) نتائج متباينة في الربع الثالث. ربحت الشركة 2.49 دولارًا للسهم ، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 2.79 دولارًا للسهم. الإيرادات...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج GBPCHF يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد...
بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين للبطالة 0.840 مليون في الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر ، ارتفاعًا من 0.837 مليون في الأسبوع السابق ، ليصل إجمالي الطلبات إلى أكثر...
يبدأ مؤشر DE30 يوم تداول آخر بزخم متفائل للغاية ، حيث يخترق بسهولة مستوى 13000 عند افتتاح جلسة التداول في ألمانيا. من الواضح أن المستثمرين لا يتأثرون بسيل...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.74٪ وناسداك 1.88٪ وداو جونز 1.91٪. حصل راسل 2000 على 2.19٪ ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1٪ ومؤشر S & P / ASX 200 و 1.1٪...
يقترب موقع Sirius XM (SIRI.US) من تجديد العقد مع هوارد ستيرن الذي سيدفع لمضيف الراديو حوالي 120 مليون دولار سنويًا ، وفقًا لمصادر تحدثت إلى بلومبيرج. وقد...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية بنحو 1.5٪ يوم الأربعاء ، لتتعافى من عمليات بيع في الجلسة السابقة بعد أن بدا أن الرئيس ترامب قد غير موقفه...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.501 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر ، بعد انخفاض قدره 1.980 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
DE30 بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر DE30 من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة أن المؤشر الألماني قد ارتد مرة أخرى من منطقة المقاومة الرئيسية عند 12950 نقطة....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم