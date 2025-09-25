حصاد الأسواق
• ارتفع موشر داو جونزبنسبة 0.1٪ بينما أضاف مؤشر S&P 500 0.5٪ وناسداك 1.4٪ • توقف التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تم إغلاق الأسواق...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 55.4 في سبتمبر من 56.0 في الشهر السابق. كانت قراءة اليوم أقل من توقعات السوق عند 56.3....
بلغ عدد الأمريكيين المطالبين بالبطالة 837 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر ، ارتفاعًا من 870 ألفًا في الأسبوع السابق ، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر...
لا يزال سوق العمل الأمريكي في دائرة الضوء حيث يتعافى الاقتصاد من أزمة الوباء وقد يكون تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) حاسمًا للغاية بالنسبة للأسواق. اقرأ...
أوقف خام غرب تكساس (OIL.WTI) الحركة الصاعدة عند منطقة المقاومة الرئيسية. انتعش السعر من الحد الأعلى لهيكل 1: 1 ، مدعومًا أيضًا بخط الاتجاه الهابط. طالما...
يعتبر الجنيه البريطاني أسوأ العملات أداءً اليوم. تسارعت وتيرة التراجع بعد تقارير إعلامية تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيحاكم المملكة المتحدة. يشير الوضع إلى...
كان لأسعار الفضة عامًا رائعًا ، حيث ارتفعت بأكثر من 30٪ منذ بداية هذا العام ، على الرغم من المبيعات الأخيرة. كانت الأسعار قريبة من 30 دولارًا للأونصة في...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.83٪ وناسداك 0.74٪ وداو جونز 1.20٪. ارتفع مؤشر راسل 2000 0.16٪ تم إغلاق بورصتي الصين وكوريا الجنوبية لقضاء العطلات....
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.98 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر ، بعد انخفاض قدره 1.639 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
تم إصدار تقرير ADP لشهر سبتمبر ، وهو إشارة أخيرة قبل تقرير NFP يوم الجمعة ، في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. أفاد التقرير عن زيادة في التوظيف بمقدار...
EURUSD تداول زوج EURUSD مؤخرًا في قناة هابط. بالنظر إلى مخطط H4 من وجهة نظر فنية ، يمكن ملاحظة أن السعر قد ارتد من منطقة المقاومة الرئيسية بالأمس. ظهر...
توصية من بنك ج.ب. مورجان على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.1696 هدف: 1.1300 وقف الخسارة:...
بدأت المؤشرات الأوروبية منخفضة يوم الأربعاء بعد أن تبين أن المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن كانت فوضوية للغاية. قام المرشحون...
انخفض مؤشر S&P 500 و Dow بنسبة 0.48٪ بينما انخفض الناسداك بنسبة 0.29٪ انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.3٪ ومؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.9٪ لكن المؤشرات...
قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومع ظهور استطلاعات الرأي أن أي شيء لا يزال ممكنًا ، فإن المناظرة الأولى (الساعة 03:00 يوم الأربعاء) متوقعة...
توصية من بنك ج.ب. مورجان على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة : 1.2850 هدف: 1.2000 وقف الخسارة: 1.3081 يوصي...
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 101.8 في سبتمبر ، من 84.8 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق عند 90.0. اخترق زوج EURUSD المقاومة عند 1.1720...
تم تأكيد معدل التضخم السنوي في ألمانيا عند -0.2٪ في سبتمبر 2020 ، منخفضًا من 0.0٪ في الشهر السابق وأقل من توقعات المحللين بانخفاض -0.1٪. شهد زوج...
