يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى تضخم قريب من الصفر حتى عام 2023!
كان قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشيًا مع توقعات السوق. يُظهر الرسم البياني النقطي أنه من المتوقع أن تظل قريب من الصفر حتى عام 2023 والتضخم طويل الأجل عند...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
المزيد
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
المزيد
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
المزيد
كان قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشيًا مع توقعات السوق. يُظهر الرسم البياني النقطي أنه من المتوقع أن تظل قريب من الصفر حتى عام 2023 والتضخم طويل الأجل عند...
في أقل من ساعة ، سينشر الاحتياطي الفيدرالي قرار سياسته النقدية مع أحدث توقعات الاقتصاد الكلي. من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي رسميًا...
منذ لحظات ، تم نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة (EIA). أظهرت البيانات الأسبوعية انخفاضًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام التي جاءت مخالفة لتوقعات السوق....
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في أغسطس ، بعد ارتفاعها بنسبة 1.2٪ في يوليو وأقل من توقعات السوق عند 1.0٪. زادت المبيعات...
US100 لا يزال الاتجاه الرئيسي للمؤشر الأمريكي - ناسداك (US100) صاعدًا على الرغم من التصحيح الواضح الأخير. بالنظر إلى الرسم البياني من وجهة نظر...
ارتفع النفط لليوم الثاني بعد الدفاع عن دعم أساسي عند 39.30 دولار. أشرنا في منشور بالأمس إلى أن المشترين كانوا قادرين على إيقاف عمليات البيع عند هذا الدعم...
• ارتفع مؤشر Dow Jones بنقطتين ليغلق ثابتًا ، وارتفع S&P 500 بنسبة 0.5٪ بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 1.2٪ • ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.2٪...
ارتفعت أسعار أسهم تسلا (TSLA.US) للجلسة الخامسة على التوالي مع اشتداد إثارة المستثمرين قبل ما يسمى "يوم البطارية" الأسبوع المقبل. من المتوقع...
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي له تأثير كبير على الأسواق. في الواقع ، قد يكون البنك المركزي الأمريكي هو المحرك الرئيسي وراء أرتفاع الأسهم المثير للإعجاب...
توصية من بنك TD على زوج EURGBP. يوصي البنك ببيع الزوج بالمستويات التالية: الصفقة:0.9210 الهدف:0.9100 وقف الخسارة: 0.9330 يوصي...
صدرت بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر أغسطس قبل دقائق. بشكل مفاجئ ، كانت البيانات أقل من توقعات السوق حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4٪ على أساس شهري (سابقًا:...
قام سعر النفط بتصحيح حاد للغاية في النصف الأول من سبتمبر ، حيث انتقل من 46.50 دولارًا إلى 39.30 دولارًا. تحول هذا المستوى إلى مستوى دعم وحتى الآن تمكن...
ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية ZEW لألمانيا إلى 77.4 نقطة في سبتمبر من 71.5 نقطة في الشهر السابق. كانت قراءة اليوم أعلى بكثير من توقعات المحللين بمقدار 69.8...
• ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.2٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪ بينما ارتفع ناسداك بنسبة 1.9٪. • انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.5٪ ، وارتفع...
انخفض سعر البن بأكثر من 5٪ خلال جلسة اليوم. بالنظر إلى مخطط H4 من منظور فني ، عاد السعر إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 126.50. لذلك يمكن أن يستمر الانخفاض...
تتوقع أوبك في أحدث تقرير تراجع الطلب هذا العام إلى 9.5 مليون برميل يوميا عن العام السابق. تم تخفيض توقعات الطلب على النفط الخام لمنظمة أوبك بمقدار 700000...
كان أداء مؤشر DE30 جيدًا الأسبوع الماضي على الرغم من التقلبات في وول ستريت والقرار من قبل البنك المركزي الأوروبي. بدأ المؤشر الأسبوع بشكل إيجابي ، لكن...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم