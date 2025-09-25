ترك بنك كندا السياسة النقدية دون تغيير
ترك بنك كندا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. تركت اللجنة برنامج التيسير الكمي عند 5...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
اجتماع البنك المركزي الأوروبي (غدًا) هو أحد الأحداث البارزة هذا الأسبوع. عندما غير الاحتياطي الفيدرالي أسلوبه في استهداف التضخم قبل أسبوعين ، بدا أن البنك...
ملخص انخفضت أسعار النفط بنحو 15٪ من الذروة المحلية إن تأثير التحفيز النقدي والمالي على سوق النفط محدود توقف الارتفاع بسبب مخاوف بشأن...
كان هناك انخفاض حاد في وول ستريت يوم الثلاثاء مع تراجع US100 بأكثر من 10٪ من المستويات المرتفعة ، لكن الأسواق الأوروبية كانت أكثر مرونة ويمكن رؤية هذه...
انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.11٪ أمس و مؤشر S&P 500 بنسبة 2.78٪ بينما أغلق مؤشر Dow Jones منخفضًا بنسبة 2.25٪ انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة...
توصية من بنك نومورا على زوج EURGBP يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.9039 هدف: 0.9350 وقف...
أعلنت شركة جنرال موتورز (GM.US) عن استثمار استراتيجي في نيكولا (NKLA.US). وبموجب الاتفاقية ، ستحصل جنرال موتورز على ملياري دولار في أسهم نيكولا العادية...
تحولت عودة المستثمرين الأمريكيين بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى موجة جديدة من المبيعات. قليل من الأسواق تشعر بهذا أكثر من النفط الخام WTI - منخفض بأكثر...
تتراجع أسواق الأسهم العالمية قبل جلسة مهمة في وول ستريت. ستكون هذه هي الجلسة الأولى في الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة والأولى بعد فشل مؤشرات...
ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 وكوسبي بنسبة 0.5٪ ، واستقر مؤشر نيكاي بينما تراجعت المؤشرات الصينية قال دونالد ترامب إنه يفكر في فصل الاقتصاد الأمريكي...
توصية من بنك ج.ب. مورغانعلى زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة :106.28 هدف:103.75 وقف الخسارة:...
يحوم سعر الغاز الطبيعي (NATGAS) حول 2.5 دولار / MMBtu، بعد انخفاضه من أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 2.71 دولار / MMBtu ، متأثراً بتوقعات انخفاض درجات الحرارة...
بدأ مؤشر US100 الأسبوع منخفضًا بعد أن أعلنت مؤشرات S&P Dow Jones إعادة التوازن إلى معايير وول ستريت الرئيسية. على الرغم من استيفاء جميع المتطلبات ،...
انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.4٪ ومؤشر Nifty بنسبة 0.2٪ والمؤشرات الصينية أيضًا. يتم تداول S & P / ASX 200 بشكل جانبي. ارتفع مؤشر كوسبي بسنبة 0.6٪ ستغلق...
يجلب يوم الجمعة استمرار عمليات البيع المكثفة على المؤشرات الأمريكية بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا. انخفض مؤشر USFANG بنسبة 4.5٪ ، و US100 بنسبة 3.5٪ و...
انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.4٪ في أغسطس من 10.2٪ في الشهر السابق ، دون توقعات المحللين البالغة 9.8٪ ، وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار...
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر أغسطس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أظهر التقرير ارتفاع أقل من التوقعات ،...
