💲 تقرير NFP أقل من التوقعات؛ ردود فعل متباينة 📊
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر أغسطس في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أظهر التقرير ارتفاع أقل من التوقعات ،...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
يظل تقرير NFP هو أكثر الإصدارات المتوقعة في السوق وسيصدر اليوم (13:30 توقيت بريطانيا). كما يوضح الرسم البياني أدناه ، على الرغم من الارتفاع الأخير في التوظيف...
بدأ يوم الخميس بمزاج إيجابي على المؤشرات ولكنه انتهى ببيع ذعر ، أثارته أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية. بينما لم يكن هناك سبب واحد واضح ، فقد بدأ كل شيء...
انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.96٪ ، ومؤشر S&P 500 بنسبة 3.51٪ وداو جونز بنسبة 2.78٪. راسل 2000 انخفض 3.08٪ وتراجع مؤشرنيكي 1.2٪ ، و مؤشر S & P...
تضررت الأسهم التقنية يوم الخميس حيث هبط مؤشر ناسداك بأكثر من 5٪. كان أداء أسهم شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى أسوأ ، حيث خسرت أمازون ومايكروسوفت أكثر...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM غير التصنيعي في الولايات المتحدة إلى 56.9 في أغسطس من 58.1 في الشهر السابق ، أدنى بقليل من توقعات المحللين عند 57.0. تشير...
بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين للبطالة 881000 في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس ، مقارنتا ب 1006 مليون في الأسبوع السابق ، ليصل إجمالي الطلبات إلى أكثر من 58.0...
انخفضت أسعارالنفط مرة أخرى يوم الخميس ، على الرغم من تقرير وزارة الطاقة الأخير الذي أظهر انخفاضات هائلة في المخزونات الأمريكية والإنتاج. كانت هذه الانخفاضات...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.59٪ ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.54٪. و أغلق مؤشر ناسداك مرتفعا بنسبة 0.98٪ ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.1٪ ومؤشر S &...
توصية من بنك أوف أميركا (BofA) على زوج USDCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة: 0.9110 هدف: 0.9300 وقف الخسارة:...
تراجع سعر أسهم تسلا(TSLA.US) اليوم حيث قلص أكبر مساهم خارجي Baillie Gifford موقعه في الشركة إلى أقل من 5٪ من 6.3٪. قالت شركة Baillie Gifford & Co ومقرها...
انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 9.362 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس ، بعد انخفاض قدره 4.689 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
انخفض سعر البيتكوين اليوم. تراجع سعر العملة الرقمية الرئيسية مؤخرًا من منطقة المقاومة الرئيسية عند المستوى النفسي البالغ 12000 دولار وتسارعت الحركة الهابطة...
تم إصدار تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر أغسطس في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف بمقدار 950 ألف وظيفة بعد زيادة...
بدأت المؤشرات الأوروبية التداول على ارتفاع اليوم بعد أن كانت المزاجية مدعومة ببيانات ISM التي كانت أفضل من المتوقع يوم أمس. تسارعت الأرباح بعد بدء الجلسة...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75٪ ، ومؤشر Dow Jones 0.76٪ وناسداك 1.39٪. راسل 2000 أغلق مرتفعاً 0.87٪ ارتفع كل من Nikkei و S & P / ASX 200...
النحاس: ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى في عامين ، وارتفع بنسبة 10٪ هذا العام ، وأكثر من 50٪ من المستويات المنخفضة للوباء انتعاش قوي في الطلب على...
