نظرة عامة على السلع - النحاس والفضة والقهوة والكاكاو
النحاس: ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى في عامين ، وارتفع بنسبة 10٪ هذا العام ، وأكثر من 50٪ من المستويات المنخفضة للوباء انتعاش قوي في الطلب على...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
أفادت وكالة بلومبرغ أن صفقة الاستحواذ الضخمة التي تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإتمامها مع شركة "كوفيسترو" الألمانية باتت قريبة من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تعتزم "أدنوك" تقديم حزمة من الالتزامات التنظيمية للجهات المختصة الأسبوع المقبل. وبحسب...
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 56.0 في أغسطس من 54.2 في الشهر السابق. كانت قراءة اليوم أعلى من توقعات السوق (54.5). اخترق...
أعلنت تسلا (TSLA.US) أنها ستسعى للحصول على ما يصل إلى 5 مليارات دولار في طرح أسهم إضافي. سيتم طرح الأسهم الجديدة "في السوق" ، مما يعني أنه سيتم...
بدأ هذا الأسبوع بشكل جيد للغاية بالنسبة للمعادن الثمينة ، وتستمر هذه الاتجاهات يوم الثلاثاء أيضًا. مع اقتراب سعر الذهب من 2000 دولار ، تكسب المعادن الأخرى...
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.22٪ ،انخفض داو جونز 0.78٪ وناسداك بنسبة 0.68٪ كانت الحالة المزاجية خلال الجلسة الآسيوية أفضل قليلاً...
ستقوم MGM (MGM.US) بتسريح 18000 موظف في الولايات المتحدة ، مما يجعل انقطاع وظائفهم دائمًا ، حيث يؤثر التباطؤ في السفر العالمي سلبًا على انتعاش صناعة الكازينو. يشترط...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج EURJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة :125.30 هدف:122.80 وقف...
ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة ، باستثناء الغذاء والطاقة ، بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي في يوليو ، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9٪...
في الآونة الأخيرة ، تم تداول USDCAD في اتجاه هابط. بالنظر إلى مخطط الأربع ساعات ، فقد تجاوز الزوج مستوى الدعم عند 1.3135 وتسارعت الحركة. أقرب دعم يجب مراقبته...
ارتفع الين نتيجة تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الياباني آبي يعتزم التنحي. وأكد أحد أعضاء الحزب الحاكم في وقت لاحق أن آبي ينوي التنحي لكنه سيبقى في منصبه...
ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.57٪ ، وارتفع S&P 500 بنسبة 0.17٪ بينما انخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 0.34٪. انخفض S & P / ASX 200 و Nikkei ، في حين...
أكدت شركة وول مارت(WMT.US) لقناة CNBC أنها تتعاون مع Microsoft للاستحواذ على TikTok. قد يساعد شراء شركة التكنولوجيا على المنافسة بشكل أفضل مع أمازون. تخطط...
وصل مؤشر US500 و US100 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد خطاب جيروم باول من الاحتياطي الفيدرالي. أعلن باول عن هدف تضخم متوسط يمكن أن يضمن معدلات 0٪ لفترة...
بدأ خطاب باول في الساعة 2:10 مساءً بتوقيت بريطانيا. أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تغيير في الطريقة التي يحدد بها الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم...
بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين للبطالة 1.006 مليون في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس ، من 1.1 مليون في الأسبوع السابق ، ليصل إجمالي الطلبات إلى أكثر من 57.0...
كانت ندوة جاكسون هول الأساس للإعلان عن تحركات سياسية مهمة في الماضي. أعلن بن برنانكي عن QE2 و QE3 هناك وقدم ماريو دراجي التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي...
بالنظر إلى مخطط الأربع ساعات ، يمكن ملاحظة أن زوج USDCAD كان يتداول مؤخرًا في منطقة جانبية محلية. مع ذلك ، وصل السعر إلى مستوى الدعم الرئيسي اليوم: الحد...
