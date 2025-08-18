مجموعة يونايتد هيلث - استحواذ وارن بافيت الجديد

أعلن وارن بافيت يوم الجمعة أن الشركة التي استحوذ عليها مؤخرًا هي شركة يونايتد هيلثكير المثيرة للجدل. لم يُثر العام الماضي ارتياحا لدى مستثمري يونايتد هيلث، ولكن بعد هذا الإعلان، بدأوا يستعيدون ثقتهم بالشركة. وقد استجاب السهم بارتفاع بنسبة 14% خلال جلسة الجمعة. كما ساهم هذا الخبر في تعزيز ثقة الشركات الأخرى في القطاع، حيث سُجلت مكاسب ملحوظة خلال الجلسة الماضية.

لماذا خسرت الشركة الكثير من قيمتها؟

بدأت مشاكل الشركة في ديسمبر 2024 عندما قُتل الرئيس التنفيذي برصاصة في شوارع نيويورك. إن فقدان رئيس تنفيذي في ظل هذه الظروف القاسية كافٍ لخفض تقييمات الشركة، ولكن ما أضعف الشركة حقًا هو الحقائق المتعلقة بسلوكها التي ظهرت أثناء التحقيق.

كما اتضح، لم تكن جريمة القتل سرقة، بل زُعم أن مرتكبها عميل سابق كان مستاءً للغاية من جودة خدمات الشركة لدرجة أنه لجأ إلى هذا الفعل.

بدأت المشاكل الحقيقية للشركة عندما بدأ تدفق كم هائل من المعلومات السلبية. من بين أمور أخرى، تم الكشف عن وجود تحقيق جارٍ لمكافحة الاحتكار ضد الشركة، والذي أخفاه الرئيس التنفيذي آنذاك حتى باع أسهمه في UHC. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت ممارسة "التأخير، الرفض، الدفاع"، والتي تنطوي على حرمان العملاء بشكل منهجي من المزايا التي يستحقونها، على أمل ألا يتمكن العملاء المنهكون جسديًا وماليًا من الطعن في هذه القرارات بفعالية. أدى الكم الهائل من التقارير السلبية ضد الشركة إلى انهيار معنويات السوق وتقييمات الأسهم. في عام 2025، خسرت الشركة ما يصل إلى 62% من قيمتها السوقية منذ ذروتها.

المصدر:Xstation

من الناحية الفنية، سيشكل القاع الأخير عند مستوى 235 دعمًا. وستكون المقاومة المحتملة خلال التحركات الصعودية هي الفجوات الهبوطية التي ظهرت مؤخرًا. وقد يكون تجاوز المنطقة الثانية حول مستوى 486، والتي تتزامن مع الحدود الدنيا لقناة التوحيد منذ بداية هذا العام، أمرًا بالغ الصعوبة.

ما هي التغييرات القادمة في الشركة وآفاق التحسن؟

حاولت الشركة، بدرجات متفاوتة من النجاح، إدارة أزمات متعددة في آنٍ واحد. كانت نتائج يونايتد هيلث مخيبة للآمال في الربعين الأخيرين. وانخفضت الإيرادات والأرباح بشكل ملحوظ بعد سنوات من النمو المستمر. ويُرجّح أن يُعزى ذلك إلى الفوضى الداخلية، ومقاطعة الشركة في ظل الاتهامات، والتخلي الجزئي عن ممارسة رفض المزايا المذكورة سابقًا. ولكن، هل تشاؤم المستثمرين تجاه الشركة مبرر؟ تشير جميع المؤشرات إلى أن الشركة قد انخفضت إلى مستويات جعلت تقييماتها جذابة للغاية. ولم يقم وارن بافيت فقط، من خلال شركته بيركشاير هاثاواي، بشراء أسهم بقيمة 5 ملايين دولار، بل قام المستثمر المعروف من الأزمة المالية، مايكل بيري، بالشراء أيضًا.

ما هو الوضع المالي للشركة؟ على الرغم من الصعوبات الأخيرة، لا تزال يونايتد تتمتع بهوامش ربح عالية مقارنةً بالقطاع - حوالي 5%، وأعلى عائد توزيعات أرباح منتظمة - يزيد عن 2%، ونسبة سعر سهم إلى ربحية معقولة تبلغ 13، وانخفاض ديونها مقارنةً بالمنافسين، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 70% فقط. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد يونايتد من حصة سوقية كبيرة في قطاع التأمين الأمريكي، تبلغ 33%.

مؤشرات التقييم منخفضة جدًا وتوفر احتمالًا للنمو.

تتفوق مجموعة UnitedHealth على المنافسة من حيث الإيرادات المتوقعة.

المصدر: Bloomberg Finance LP

الفرص والتهديدات

قُيّمت الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير. وإلى حد كبير، يتسم هذا التقييم المنخفض بخصائص ذعر مُبرر إلى حد ما، لا تدعمه بالكامل بيانات مالية أضعف بكثير. ويستند الانخفاض الأخير في التقييم إلى عوامل خطر محتملة لم تتحقق بعد. ورغم الجدل الأخير، فإن وضع الشركة مستقر، ويبدو أن كبار اللاعبين مقتنعون بأن أسوأ اللحظات قد ولت. تجدر الإشارة إلى أن الشركات في قطاع خدمات الرعاية الصحية عادةً ما تكون دفاعية، حيث تُحقق نموًا أعلى من المتوسط خلال فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية. من المحتمل أن وارن بافيت ومايكل بيري يرون تهديدات للأسواق والاقتصاد لم يُدركها المستثمرون الآخرون بعد. من ناحية أخرى، قد ينتج هذا عن تصحيح كبير لا تبرره البيانات المالية وتوقعات الأداء المستقبلية.