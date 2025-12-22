اقرأ أكثر
١:٢٣ م · ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥

مخطط اليوم : CHN.Cash (22.12.2025)

أهم النقاط
CHN.cash
المؤشرات
-
-
أهم النقاط
  • أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة دون تغيير - حيث بقي سعر الفائدة الأساسي لمدة عام واحد عند 3% وسعر الفائدة الأساسي لمدة خمس سنوات عند 3.5% - وذلك للمرة السابعة على التوالي.
  • ولا يزال عقد النقد الصيني (CHN.Cash) في اتجاه تصاعدي طويل الأجل.
