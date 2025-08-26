مخطط اليوم: FRA40 (26.08.2025)

تتعرض الأسهم الفرنسية لضغوط كبيرة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين السياسي بعد أن يعتزم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الدعوة إلى تصويت على الثقة قد يُسقط الحكومة الشهر المقبل. وانخفض مؤشر كاك 40 (FRA40) بشكل حاد، حيث خسر حوالي 1.8% في التعاملات الصباحية، مما أدى إلى انخفاضات في جميع أنحاء أوروبا. وتكبدت الشركات المالية والبنوك الكبرى، مثل أكسا وبي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال، أكبر الخسائر، حيث أعاد المستثمرون تقييم مصداقية واستقرار الحكومة الفرنسية في ظل الانقسامات داخل المعارضة.

أسعار أسهم الشركات الفرنسية الكبرى الحالية. المصدر: الاستثمار

يُثير الوضع المُحيط بتصويت الثقة في الحكومة الفرنسية قلقًا بالغًا على الأسواق المالية والاقتصاد ككل. قد لا ينجو ائتلاف رئيس الوزراء بايرو الوسطي من التصويت، نظرًا للمعارضة العلنية من اليمين واليسار المتطرفين، بالإضافة إلى الدعم المحدود من الاشتراكيين. في حال سقوط الحكومة، قد يُجبر الرئيس ماكرون على تعيين رئيس وزراء جديد أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وكلاهما سيُفاقم حالة عدم الاستقرار.

تتمحور الأزمة حول خطة بايرو لخفض الميزانية بقيمة 43.8 مليار يورو، والتي تُواجه معارضة برلمانية بالإجماع ومقاومة شعبية قوية بسبب إجراءات التقشف. قد يُؤجل الانهيار المُحتمل للحكومة بشكل كبير إجراءات ضبط الأوضاع المالية اللازمة، ويُعقّد اعتماد ميزانية 2026، ويُفاقم توقعات ديون فرنسا. مع توقع نمو اقتصادي ضعيف بنسبة 0.8% لهذا العام، فإن أي اضطرابات سياسية إضافية ستزيد من المخاطر على الأصول الفرنسية.

وقد عكست أسواق السندات هذا التوتر. وارتفعت العائدات على الديون الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، كما اتسع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية إلى أوسع مستوى له منذ أبريل/نيسان، مما يعكس طلب المستثمرين على علاوة مخاطر أعلى على الأصول الفرنسية.

انخفض مؤشر FRA40 بنسبة 1.8% اليوم، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية الشهر. علاوة على ذلك، يختبر العقد حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 200 يوم (منحنى الذهبي على الرسم البياني)، والذي قد يُمثل، من الناحية الفنية، نقطة دعم مهمة للاتجاه الصعودي الحالي. المصدر: xStation