١:٤٠ م · ٢٦ يناير ٢٠٢٦

مخطط اليوم: الفضة تتجاوز 110 دولارات وتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق 🚨

شهد سوق المعادن النفيسة هذا الصباح حدثًا تاريخيًا سيبقى محفورًا في ذاكرة المستثمرين لعقود قادمة. فقد بلغ سعر الفضة مستوىً قياسيًا غير مسبوق عند 110 دولارات للأونصة، مسجلًا...

