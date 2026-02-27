اقرأ أكثر
٤:٤٥ م · ٢٧ فبراير ٢٠٢٦

ملخص السوق: مؤشر ستوكس 600 يواصل مكاسبه؛ النفط يرتفع وسط الصراع الباكستاني الأفغاني 💡

تشهد الجلسة الأخيرة من الأسبوع في الأسواق الأوروبية أجواءً إيجابية نسبياً. فقد ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.26% في السوق الفورية، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني...

