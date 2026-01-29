اقرأ أكثر
٣:١٩ م · ٢٩ يناير ٢٠٢٦

ملخص السوق: شركات التكنولوجيا تتراجع، مما يُلقي بظلاله على مكاسب المعادن والوقود 💡⌚

شهدت الأسهم الأوروبية أداءً جيدًا نسبيًا خلال جلسة الخميس، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4% بعد انخفاضه بنسبة 0.8% أمس، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والمعادن النفيسة. وبناءً...

