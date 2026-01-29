اقرأ أكثر
٦:٢٩ م · ٢٩ يناير ٢٠٢٦

🚬 انخفاض مبيعات سجائر مارلبورو؛ ركود في مبيعات أكياس النيكوتين 🚨 تفاصيل تقرير ألتريا❗⬇️

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أعلنت مجموعة ألتريا (MO.US) نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025 قبل افتتاح السوق (29 يناير 2026). وبلغ صافي الإيرادات 5.08 مليار دولار، بانخفاض طفيف قدره 0.5% على أساس...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات