٩:٥٤ م · ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥

انخفضت أسهم فايزر بعد توقعات ضعيفة لعام 2026 💡

Pfizer
الأسهم
PFE.US, Pfizer Inc
-
-
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٥٥ م

سهم الأسبوع - شركة مايكرون تكنولوجي (18.12.2025)
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٣:٢٩ م

الحرب الباردة العالمية على الرقائق: كيف تُغيّر الصين قواعد التكنولوجيا
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٢٢ م

انخفضت أسهم أوراكل 6% وسط مخاوف من حدوث مشاكل مالية 🔎
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥, ٥:١٣ م

انخفضت أسهم شركة لينار بنسبة 4.6% بعد نشر نتائجها الفصلية 💡

