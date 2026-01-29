اقرأ أكثر
٥:٠٢ م · ٢٩ يناير ٢٠٢٦

رقم قياسي تلو الآخر: هل هو خوف من فوات الفرصة في سوق الذهب أم انهيار النظام المالي العالمي؟

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
سيُذكر عام 2025 كلحظة فارقة في تاريخ المعادن النفيسة. فقد سجل الذهب رقماً قياسياً بلغ 53 مستوى قياسياً على مدار العام، محققاً مكاسب تجاوزت 60%. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية،...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات