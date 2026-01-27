اقرأ أكثر
٣:٣٩ م · ٢٧ يناير ٢٠٢٦

ارتفاع أسهم بوما 📈 عملاق صيني يستحوذ على ما يقارب 30% من إجمالي أسهم الشركة 🚨

ارتفعت أسهم شركة بوما (PUM.DE) اليوم بشكل حاد بأكثر من 10% (إلى حوالي 23.80 يورو) استجابةً للإعلان عن صفقة تاريخية مع عملاق المنتجات الرياضية الصيني أنتا سبورتس برودكتس. وافقت...

