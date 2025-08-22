ارتفاع مؤشر US2000 بنحو 4%

يشهد مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ارتفاعًا ملحوظًا عقب خطاب جيروم باول. ويمنح هذا التحول في الخطاب نحو لهجة أكثر تشاؤمًا أملًا في تخفيضات أسرع لأسعار الفائدة، مما سيوفر للشركات الصغيرة وصولًا أسهل إلى رأس المال. وستحتاج هذه الشركات إلى هذا لمواكبة الشركات الكبرى التي كانت رائدة في نمو التقييم في الأشهر الأخيرة.
US2000 (D1)
المصدر: Xstation
على المؤشر، نلاحظ عودةً إلى قناة التوحيد بين مستويي 2190 و2482، حيث يقع أعلى مستوى تاريخي حالي (ATH). السعر الآن على بُعد خطوات قليلة فقط من هذا المستوى. حاليًا، يتحرك السعر في اتجاه صاعد متوسط المدى، ويقع في منطقة المقاومة التي حددتها قمم التوحيد منذ بداية هذا العام. في حال انخفاض السعر، سيكون أول دعم مهم هو القاع الأخير عند مستوى 2190. منطقة الدعم التالية تقع فقط عند مستوى 1980 دولارًا.