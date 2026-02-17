اقرأ أكثر
١:٥٢ م · ١٧ فبراير ٢٠٢٦

شركة النحاس التشيلية العملاقة تنشر أرباحها؛ لكن أرقام أنتوفاغاستا لا تقنع السوق! 💡

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أعلنت شركة أنتوفاغاستا (ANTO.UK)، عملاق النحاس التشيلي، عن نتائجها المالية للسنة المالية 2025، والتي حققت أرقامًا قياسية من حيث الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات