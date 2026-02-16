اقرأ أكثر
١:١٣ م · ١٦ فبراير ٢٠٢٦

📊 سلسلة التوازن الزائد: CADJPY، EURGBP، AUDNZD (16.02.2026)

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
زوج الدولار الكندي/الين الياباني   يشهد زوج الدولار الكندي/الين الياباني اتجاهًا صعوديًا منذ فترة، إلا أن التصحيح الذي بدأ في النصف الثاني من شهر يناير تحول إلى...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات