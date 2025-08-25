تفقد PDD Holdings مكاسبها الصباحية؛ ماذا أظهرت نتائج الربع الثاني؟

تجاوزت أرباح وإيرادات شركة PDD Holdings (PDD.US) توقعات السوق، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف التسويق عن المتوقع في الربع الثاني من العام. ورغم انخفاض هوامش الربح الإجمالية إلى مستويات قياسية، إلا أن تحسن كفاءة التكلفة يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على نتائج الشركة. وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في دعم البائعين وتطوير منصتها، الأمر الذي قد يُؤثر سلبًا على الربحية على المدى القصير. وتُؤكد الإدارة أن استراتيجيتها تُركز على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، على الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات بسبب ازدياد المنافسة. ويُتداول سهم الشركة حاليًا عند مستوى ثابت، رغم أن المكاسب وصلت إلى 4% في بداية جلسة التداول في وول ستريت.

النتائج الرئيسية التي قدمتها الشركة:

الإيرادات: ١٠٣.٩٨ مليار يوان (المتوقعة: ١٠٣.٩٣ مليار يوان)

إيرادات خدمات التسويق: ٥٥.٧ مليار يوان (المتوقعة: ٥٤.٩٤ مليار يوان)

إيرادات خدمات المعاملات: ٤٨.٢٨ مليار يوان (المتوقعة: ٤٨.٩١ مليار يوان)

الأرباح التشغيلية المعدلة: ٢٧.٧٥ مليار يوان (المتوقعة: ٢٤.٤٢ مليار يوان)

صافي الربح المعدل: ٣٢.٧١ مليار يوان (المتوقعة: ٢٢.٣٩ مليار يوان)

تكاليف التشغيل: ٣٢.٣٣ مليار يوان (المتوقعة: ٤٠.٦٦ مليار يوان)

تكاليف المبيعات والتسويق: ٢٧.٢١ مليار يوان (المتوقعة: ٣٥ مليار يوان)

المصروفات الإدارية العامة: ١.٥٣ مليار يوان (المتوقعة: ١.٩١ مليار يوان)

تكاليف البحث والتطوير: ٣.٥٩ مليار يوان (المتوقع: ٣.٥ مليار)

على الرغم من البداية القوية للجلسة، إلا أن أسهم الشركة تُتداول حاليًا بالقرب من مستويات إغلاق يوم الجمعة. على المدى الطويل، تحافظ أسهم الشركة على اتجاه تصاعدي، كما يتضح من المتوسطات المتحركة الأسية الصاعدة، إذا نظرنا إلى هذا المؤشر.

