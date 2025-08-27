تغييرات في إدارة بورشه؟ سعر السهم يتفاعل 💡

بدأت شركة بورشه (P911.DE) البحث عن رئيس تنفيذي جديد ليحل محل أوليفر بلوم، استجابةً لضغوط متزايدة من المستثمرين الذين يطالبونه بإنهاء دوره المزدوج والتركيز على التحديات التي تواجه فولكس فاجن. تجري عائلة بورشه-بييش محادثات مع مرشحين محتملين داخل الشركة وخارجها، وقد تقدمت المناقشات بالفعل لاختيار مديرين. يتولى بلوم قيادة بورشه منذ عام 2015، ولم يتنحَّ عن هذا الدور حتى بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن في عام 2022. يخشى المستثمرون من أن تُعيق مسؤوليات بلوم المزدوجة التنفيذ الفعال، لا سيما في ظل التعريفات الجمركية الأمريكية، وانخفاض الأرباح، وتراجع المبيعات في الصين. وقد خفضت بورشه بالفعل توقعاتها المالية مرتين هذا العام، وتخضع فولكس فاجن لإعادة هيكلة.

رفض المتحدثون باسم كلتا العلامتين التجاريتين التعليق، وتكهنت وسائل الإعلام الألمانية منذ أشهر بشأن خليفة محتمل. أحد المرشحين هو مايكل شتاينر، نائب بلوم الحالي في بورشه. أكد بلوم أن دوره المزدوج مؤقت، معلنًا رحيله بعد حل القضايا الأكثر إلحاحًا، مثل مفاوضات الأجور والرسوم الجمركية في الولايات المتحدة. لطالما كانت الحوكمة، أو إدارة الشركات، مشكلةً تواجهها شركتا فولكس فاجن وبورش. حاولت أسهم بورش (P911.DE) التعافي اليوم بعد صدور الخبر، حيث ارتفعت بنسبة 3.8%، لكنها الآن فقدت جزءًا كبيرًا من هذه المكاسب. وقد انخفض سعر سهم بورش بالفعل بنسبة 20% على مدار العام، مما يعكس ثقة المستثمرين في وضع الشركة ونتائجها المالية.

على الرغم من التعافي الطفيف اليوم، لا تزال أسهم الشركة في اتجاه هبوطي طويل الأمد.

المصدر: xStation