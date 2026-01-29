اقرأ أكثر
٢:٠٨ م · ٢٩ يناير ٢٠٢٦

ذعرٌ على أسهم شركة SAP؛ أسرع انخفاض منذ عام 2002❗📉

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أعلنت شركة SAP (SAP.DE) عن نتائجها للربع الرابع، والتي خيبت آمال المستثمرين بشكل رئيسي بسبب تباطؤ نمو طلبات خدمات الحوسبة السحابية المتراكمة، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعر...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات