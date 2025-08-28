US30 - التحليل الفني (28.08.2025)

بالنظر إلى مؤشر US30 من منظور فني، يسود اتجاه تصاعدي منذ فترة. أما بالنسبة للفاصل الزمني اليومي (D1)، فقد تجاوز المؤشر الأسبوع الماضي مستوى المقاومة الرئيسي عند 45,160 نقطة. نتجت المنطقة عند هذا المستوى عن ردود فعل سعرية متعددة سابقة. بعد العديد من الاختبارات، مع هجوم متتالي آخر، تم كسر المقاومة، تلاه اختبار من الجانب الآخر (إعادة اختبار). وفقًا للافتراضات الكلاسيكية للتحليل الفني، يظل الاتجاه الرئيسي صاعدًا، ويبلغ النطاق المحتمل للدفعة التالية 47,477 نقطة، حيث ينخفض ​​القياس الخارجي بنسبة 127.2٪ من آخر تصحيح هبوطي كبير - شبكة فيبوناتشي الزرقاء. بالطبع، لكي ينجح هذا السيناريو، يجب أن يظل السعر فوق المنطقة المذكورة أعلاه عند 45,160 نقطة. ومع ذلك، إذا انخفض السعر دون هذا المستوى، فيجب اعتبار الاختراق الأخير خاطئًا، مما قد يؤدي إلى تصحيح أعمق، على سبيل المثال، إلى متوسط ​​EMA100 - الخط الأزرق على الرسم البياني.

مؤشر US30 للفاصل الزمني D1. المصدر: xStation5

أما بالنسبة للفاصل الزمني الأدنى H1، فقد شهد السعر اتجاهًا تصاعديًا منذ بداية أغسطس. وكان آخر تصحيحين متطابقين في النطاق، مما يشير، وفقًا لمنهجية Overbalance، إلى استمرار الاتجاه الصاعد. يتشكل حاليًا نموذج قمة مزدوجة على المدى القصير، ولكن طالما أن السعر لا يُلغي هندسة 1:1 المذكورة سابقًا، فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا. يُنصح سابقًا بالانتباه إلى متوسط ​​EMA100 عند 45460 نقطة، والذي قد يُوفر دعمًا على المدى القصير.

فاصل زمني US30 H1. المصدر: xStation5