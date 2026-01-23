اقرأ أكثر
٩:٠٩ م · ٢٣ يناير ٢٠٢٦

ينضم الذهب إلى الفضة – حاجز 5000 دولار للأونصة على وشك الانهيار 🪙

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
يقترب سعر الذهب من عتبة 5000 دولار للأونصة، وهي عتبة نفسية بالغة الأهمية. فقد ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 80% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وبأكثر من 15% خلال ثلاثة أسابيع...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات