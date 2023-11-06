اقرأ أكثر
حساب خالي من التبييت

البنود والرسوم
بأقصى درجة من الشفافية

الحسابات الخالية من التبييت متاحة لفترات محددة وليست جميع المنتجات خالية من التبييت. للحصول على القائمة الكاملة تحقق من جدول المواصفات تداول عقود الفروقات على أساس الرفع المالي ينطوي على قدر كبير من المخاطر. قد لا تكون مناسبة للجميع ، لذا يرجى التأكد من فهمك الكامل لجميع المخاطر"

الرسوم

فتح وصيانة الحساب

مجاني

الإيداع

مجاني

السحب (أكثر من 50 دولار)

مجاني

الحد الأدنى للإيداع

1 دولار

تتوفر منصة الاستثمار على

هاتف محمول، سطح المكتب، جهاز لوحي

شروط الاستثمار

فوائد تبييت

صفر

الحسابات الخالية من التبييت متاحة لفترات محددة وليست جميع المنتجات خالية من التبييت. للحصول على القائمة الكاملة تحقق من جدول المواصفات

عمولة التداول في العقود مقابل الفروقات (CFDs)

0%

أقصى حد للرافعة المالية

1:500

جدول الهامش

فرق السعر الادنى

0.7

الحد الأدنى لحجم الطلب

0.01 لوت
مهتم باالحساب العادي؟

الحساب العادي هو الخيار المثالي للمتداولين الذين يبحثون عن تجربة تداول تقليدية، حيث يُقدم هذا الحساب سبريد تنافسي دون اي عمولة إضافية.

تعرف على المزيد 
مواصفات الأداة
رؤية الجدول الكامل للرسوم
ثقة

🏆 وسيط العام وفقًا ل Invest Cuffs 2024

ابدء التداول حمل التطبيق
1.7 مليون+

عملاء مجموعة XTB

5 مليون +

تحميل للتطبيق

20+

سنوات في السوق مع مجموعة XTB

FSC

تنظمها السلطات

الأدوات

اكتشف أكثر من 2600 إمكانية تداول

إنشاء حساب
حمل التطبيق
قائمة كاملة بالأدوات 
الدفعات

الإيداعات

دولار
بدون رسوم
يورو
بدون رسوم
قد تنطبق رسوم من البنك الخاص بك
وسائل الإيداع الفورية متاحة
يجب أن تكون دفعات البطاقات مصدرها بطاقة بإسم العميل.
بدون رسوم
دولار
بدون رسوم
يورو
قد تنطبق رسوم من البنك الخاص بك
وسائل الإيداع الفورية متاحة
يجب أن يكون التحويلات مصدرها حساب بنكي بإسم العميل.
USD Skrill
2%
USD Neteller
1.50%
قد تنطبق رسوم من البنك الخاص بك
وسائل الإيداع الفورية متاحة
الأسئلة الشائعة

هل لديك المزيد من الأسئلة؟

لقد قمنا بجمع أهم المواضيع التي يهتم لها عملاؤنا في معظم الأحيان. إذا لم تجد إجابة على سؤالك بعد، يُرجى الاتصال بدعم العملاء.

زيارة دعم العملاء 

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات