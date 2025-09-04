Leia mais
Ações da Salesforce caem 6% após resultados 📉 A IA falhou em impulsionar o crescimento?

14:34 4 de setembro de 2025

A gigante norte-americana de serviços Salesforce (CRM.US) recua quase 6% hoje após divulgar um guidance decepcionante. As ações da companhia foram penalizadas depois que a empresa projetou uma receita abaixo das expectativas.

No acumulado de 2025, os papéis já caem quase 27%, tornando a Salesforce a pior performance entre as big techs neste ano. Apesar da forte queda, a receita do 2º trimestre subiu 10% na comparação anual, para US$ 10,24 bilhões, superando as estimativas de Wall Street.

O lucro por ação também ficou acima das projeções, demonstrando força operacional. Para o 3º trimestre, a Salesforce prevê receita entre US$ 10,24–10,29 bilhões, ligeiramente abaixo da projeção dos analistas de US$ 10,29 bilhões.

Os investidores temem que a inteligência artificial possa reduzir a demanda por softwares tradicionais, criando incerteza de longo prazo para as provedoras de SaaS. A Salesforce afirma que está investindo pesado em IA, mas ainda não conseguiu a mesma valorização de mercado que concorrentes mais voltados para infraestrutura.

A companhia fechou 12.500 contratos Agentforce, incluindo 6.000 contratos pagos, sendo 40% das vendas originadas de clientes já existentes. O CEO Marc Benioff rejeitou os temores relacionados à IA, chamando-os de “nonsense” e destacando uma “grande transformação” em andamento no setor de software.

A Salesforce manteve sua previsão de receita anual, o que pode sinalizar um arrefecimento do crescimento orgânico da empresa, mas revisou para cima a projeção de lucro, agora mirando US$ 11,33–11,37 de lucro ajustado por ação (EPS) sobre receita de US$ 41,1–41,3 bilhões.

Gráfico: Salesforce (intervalo D1)

Fonte: app da XTB

