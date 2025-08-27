Ações do Royal Bank of Canada disparam 5% após robusto balanço trimestral 📈

O Royal Bank of Canada apresentou um forte terceiro trimestre, superando confortavelmente as expectativas dos analistas e registrando lucros recordes em todas as suas principais linhas de negócios. As ações do maior banco canadense sobem mais de 5% hoje, alcançando uma máxima histórica e superando quase todo o setor financeiro dos EUA e do Canadá.
Resultados do 3T 2025
Lucro líquido: US$ 5,4 bilhões, alta de 21% em relação aos US$ 4,5 bilhões do 3T 2024.
Lucro por ação (EPS) reportado: US$ 3,75 contra US$ 3,09 há um ano.
EPS ajustado: US$ 3,84, superando as estimativas de US$ 3,32 e bem acima dos US$ 3,12 do 2T.
Receita: US$ 16,99 bilhões, frente a US$ 14,63 bilhões um ano antes.
Provisão para perdas com crédito (PCLs): US$ 881 milhões, acima dos US$ 659 milhões de 2024, mas abaixo da expectativa dos analistas (US$ 1 bilhão) e bem abaixo dos US$ 1,4 bilhão do 2T.
Desempenho por Segmento
Banca Pessoal
Lucro líquido: US$ 1,9 bilhão (+22% a/a)
Receita: +13%, impulsionada por crescimento de 14% em receita líquida de juros e aumento de 24 bps na margem líquida de juros (2,61%).
Crescimento médio de volume: +3%, com despesas estáveis a/a.
Índice de eficiência melhorou para 37,2%.
Banca Comercial
Lucro líquido: US$ 836 milhões (+2% a/a)
Receita: +6%, sustentada por alta de 8% em receita líquida de juros.
-
Gestão de Patrimônio (Wealth Management)
Lucro líquido: US$ 1,1 bilhão (+15% a/a)
Receita: +11%.
Gestão de Patrimônio no Canadá: +15%
Gestão Global de Ativos: +14%
Gestão de Patrimônio nos EUA: +7%
Mercados de Capitais
Lucro líquido: US$ 1,3 bilhão (+13% a/a)
PPPT cresceu 36%.
Receita: +25%
Banca Corporativa e de Investimento: +11%
Mercados Globais: +37%
Forte recuperação em relação ao tom cauteloso observado no 2T.
Região dos EUA
Lucro líquido: +21% a/a.
Índice de eficiência caiu 6,6 p.p. a/a, para 81,5%.
Gestão de Capital e Crédito
CET1 ratio: estável em 13,2%.
Recompra de 5,4 milhões de ações, no valor de US$ 955 milhões, no 3T.
Qualidade de crédito:
PCL em empréstimos inadimplentes praticamente estável.
Taxa de PCL em 35 bps (+8 bps a/a, -23 bps t/t).
Provisão para perdas com crédito subiu US$ 161 milhões.
Empréstimos inadimplentes brutos caíram US$ 188 milhões t/t; novas formações de inadimplência em queda.
Adoção digital: mais de 10 milhões de usuários ativos e 190 milhões de sessões no 3T, apoiando ganhos de eficiência e experiência do cliente.
Perspectivas
A administração espera:
Crescimento contínuo da receita líquida de juros em patamares de alta casa de um dígito a baixa casa de dois dígitos.
Sólido crescimento de empréstimos comerciais no segundo semestre de 2025.
Os resultados recordes do 3T demonstram a força do modelo diversificado do RBC, sua resiliência em um ambiente macroeconômico desafiador e a capacidade de gerar fortes retornos aos acionistas, mantendo ao mesmo tempo uma gestão de risco prudente.
Gráfico D1
Fonte: xStation5
________
