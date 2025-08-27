Resultados Trimestrais da NVIDIA: A gigante da IA surpreenderá novamente o mercado?

Hoje, após o fechamento do mercado, a Nvidia divulgará seus resultados financeiros. Após ganhos dinâmicos nos últimos meses, as ações da empresa permanecem próximas de suas máximas históricas, embora tenham sofrido uma leve correção nas últimas semanas. A Nvidia está atualmente perto de níveis de avaliação recordes, tornando os resultados do 2º trimestre um fator-chave que pode determinar a direção futura do preço das ações. Em tais avaliações elevadas, a empresa está particularmente suscetível a maior volatilidade. O mercado de opções precifica um movimento potencial de preços após a divulgação dos resultados em cerca de 8,5%. A análise do mercado de opções sugere uma possível mudança no valor de mercado da Nvidia de aproximadamente US$ 260 bilhões em reação ao anúncio dos lucros.

Perspectivas para o 2T26

Os analistas preveem que a receita da Nvidia no 2º trimestre de 2026 alcance aproximadamente US$ 46,23 bilhões, indicando crescimento contínuo em relação a períodos anteriores. O segmento de Data Center, um motor-chave de crescimento, deve gerar cerca de US$ 41,25 bilhões em receita, apoiando uma expansão significativa em soluções de data centers e IA. O segmento de Games, embora menor em termos de receita, continua sendo importante, com previsão de cerca de US$ 3,82 bilhões.

O lucro líquido é estimado em cerca de US$ 24,92 bilhões, refletindo uma rentabilidade muito alta e sustentada, com margem líquida de 54%. O lucro por ação ajustado (EPS) é projetado em aproximadamente US$ 1,01.

O aumento esperado da lucratividade também é evidente na margem operacional, estimada em cerca de 63,5%, destacando a gestão eficiente de custos e o alto valor agregado oferecido pela empresa. As despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D), cruciais para a inovação contínua da companhia, são estimadas em cerca de US$ 4,44 bilhões, representando quase 10% da receita.

O fluxo de caixa livre deve chegar a aproximadamente US$ 23,8 bilhões, indicando forte geração de caixa e estabilidade financeira, permitindo mais investimentos e crescimento.

A Nvidia continua se beneficiando de uma forte posição de mercado, graças à crescente demanda por tecnologias relacionadas à IA e à expansão dos segmentos de data centers e gráficos. Os investidores observarão de perto não apenas os resultados financeiros, mas também previsões sobre a produção de chips, a dinâmica da demanda por novos modelos de GPU e o impacto de fatores externos, como restrições de disponibilidade de materiais.

Estimativas financeiras e operacionais da Nvidia para o 2T26

Receitas:

Receita total: US$ 46,23 bilhões

Receita de Data Center: ~US$ 41,25 bilhões Computação: ~US$ 34,1 bilhões Redes: ~US$ 5,1 bilhões

Games: ~US$ 3,82 bilhões

Visualização Profissional: ~US$ 0,53 bilhão

Automotivo: ~US$ 0,59 bilhão

OEM & Outros: ~US$ 0,11 bilhão

Lucratividade:

Lucro operacional ajustado (EBIT): ~US$ 29,36 bilhões

EBITDA: ~US$ 29,58 bilhões

Margem operacional (EBIT): 63,5%

Lucro líquido ajustado: ~US$ 24,92 bilhões

Margem líquida: 54%

Lucro por ação (EPS):

EPS diluído ajustado: US$ 1,01

EPS diluído GAAP: ~US$ 0,95

Custos e despesas:

Despesas com P&D: ~US$ 4,44 bilhões (~9,6% da receita)

Despesas operacionais totais: ~US$ 4,02 bilhões

Despesas de vendas, gerais e administrativas: ~US$ 0,75 bilhão

Fluxo de caixa:

Fluxo de caixa livre: ~US$ 23,8 bilhões

Despesas de capital (CapEx): ~US$ 1,12 bilhão

Índices financeiros:

Margem bruta: ~72,1%

Retorno sobre ativos (ROA): ~37,9%

Retorno sobre patrimônio líquido (ROE): ~97,4%

Restrições de exportação e seu impacto

A Nvidia registrou uma baixa contábil significativa de US$ 5,5 bilhões em estoques de chips destinados ao mercado chinês, ilustrando claramente a escala dos problemas causados pelas restrições de exportação dos EUA. No primeiro trimestre fiscal de 2026, a empresa perdeu cerca de US$ 700 milhões em receita devido à proibição do envio de chips H20, e o impacto total das restrições nos trimestres subsequentes deveria ser significativamente maior.

A recente aprovação das autoridades americanas para exportar processadores à China, embora sujeita a uma taxa de 15% sobre a receita, abre novas perspectivas para a Nvidia nesse mercado estrategicamente importante. A China continua sendo um dos maiores e mais dinâmicos mercados de tecnologia do mundo, com enorme demanda por soluções de IA e infraestrutura de servidores. A capacidade de retomar as exportações de chips permite que a Nvidia mantenha uma posição forte contra concorrentes locais em ascensão e aproveite os crescentes investimentos de empresas e instituições chinesas no desenvolvimento de IA.

Concorrência Nvidia vs. AMD

A rivalidade entre Nvidia e AMD é um elemento-chave no cenário de processadores gráficos e soluções de IA. Ambas as empresas desenvolvem consistentemente suas tecnologias, buscando conquistar a maior fatia possível nos segmentos de IA e data centers em rápido crescimento. A Nvidia, graças à sua avançada arquitetura Blackwell e ao sólido ecossistema de GPUs, mantém uma vantagem de desempenho e um ambiente de desenvolvimento de software importante para clientes corporativos.

Enquanto isso, a AMD está investindo fortemente no desenvolvimento de seus processadores gráficos e chips, oferecendo preços competitivos e aumentando a compatibilidade com plataformas de IA. A empresa está expandindo agressivamente sua presença nos mercados asiáticos, incluindo a China, o que representa desafios adicionais para a Nvidia diante das restrições de exportação e da pressão de preços.

Essa competição impulsiona a inovação e acelera o desenvolvimento da tecnologia de IA, mas também aumenta a pressão sobre as margens, exigindo que ambas as companhias equilibrem constantemente qualidade, preço e velocidade no lançamento de novos produtos.

Avaliação

A Nvidia continua sendo uma empresa altamente valorizada, com um índice P/L (preço/lucro) futuro atualmente em torno de 45,6x. Isso indica que os investidores esperam crescimento contínuo e dinâmico em receitas e lucros, mas também significa que a companhia enfrenta o desafio de atender a expectativas ambiciosas.

A análise de níveis históricos de P/L futuro mostra que a avaliação atual está próxima dos limites superiores vistos nos últimos anos, sugerindo que o mercado precifica a Nvidia perto dos picos de ciclos anteriores. Tal avaliação deixa pouca margem para eventuais decepções nos resultados ou sinais negativos do mercado, que poderiam desencadear uma forte correção no preço das ações.

A alta avaliação da Nvidia se baseia em sua posição central no segmento de processadores gráficos e soluções de IA, em sua vantagem tecnológica e na crescente demanda por chips avançados para data centers e IA. No entanto, os investidores devem monitorar riscos relacionados à pressão regulatória, restrições de exportação e aumento da concorrência da AMD e de outros players.

