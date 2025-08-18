Applied Digital anuncia investimento recorde, ações renovam máxima histórica 🚀

A Applied Digital (APLD.US) saltou 15%, atingindo US$ 16,35 por ação, após anunciar o início da construção de um gigantesco data center de IA de US$ 3 bilhões, chamado Polaris Forge 2, em Harwood, Dakota do Norte, a partir de setembro.

A instalação terá capacidade inicial de 280 megawatts, com possibilidade de expansão, e deve iniciar operações em 2026, alcançando plena capacidade no início de 2027. A empresa já garantiu mais de 900 acres de terreno e fornecimento de energia por meio da Cass County Electric Cooperative, além de planejar a contratação de mais de 200 funcionários em tempo integral.

O novo investimento amplia as operações da companhia, que já possui o Polaris Forge 1 em Ellendale, e reflete a crescente demanda por infraestrutura de computação para IA, especialmente por parte de hiperscalers e instituições de pesquisa. O CEO Wes Cummins revelou que a empresa já está em negociações avançadas com um hiperscaler baseado nos EUA, mostrando forte interesse comercial mesmo antes do início da construção.

O projeto também recebeu apoio de autoridades locais e cooperativas, que destacam o impacto positivo sobre a economia regional e o mercado de trabalho.

Fundada em 2001 e sediada em Dallas, a Applied Digital projeta e opera data centers otimizados para IA, com foco em cargas de trabalho em inteligência artificial, blockchain, nuvem e redes, utilizando tecnologia proprietária de resfriamento sem água.

As ações da companhia atingiram uma nova máxima histórica após o anúncio do investimento.

📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp! Acesse: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: xtb.com/br.